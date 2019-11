Genossenschaftliche Beratung – der Kunde steht im Mittelpunkt

Mirjam ist 27 Jahre alt, und seit Kindesbeinen ist sie Kundin der Raiffeisenkasse Algund. In all diesen Jahren stand immer dieselbe Beraterin an ihrer Seite: sie eröffnete damals das Sumsi-Sparbuch, heute berät sie Mirjam bei der Familiengründung und anderen Zukunftsplänen.