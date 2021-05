Genuss à la carte

Unser à la carte Restaurant ist täglich mittags ab 12 Uhr bis 13.30 Uhr sowie abends ab 19 Uhr bis 21 Uhr für Sie geöffnet (Sonntagabend Ruhetag). In unserem Restaurant verwenden wir in erster Linie Kräuter und Gemüse vom eigenen Hof sowie regionale Produkte. Unser Chefkoch Andreas Aichner überrascht Sie mit seinem Küchenteam alle drei Wochen mit einem neuen Angebot an saisonalen Köstlichkeiten. Auf Anfrage bieten wir natürlich auch Frühstück sowie verschiedene Familien-, Geburtstags- und Hochzeitsfeiern an.Draußen schmeckt’s am besten, vor allem wenn die Sonne scheint. Egal ob es nur ein Drink ist, oder doch ein ganzes Menü: In unserem Gartenrestaurant werden wir Sie kulinarisch verwöhnen. Hier können Sie einfach entspannt mit Familie oder Freunden zusammenkommen und ein paar genussvolle Stunden verleben. Auch als Liebhaber des edlen Tropfens finden Sie in unserem Weinkeller etwa 500 gut selektierte Etiketten aus aller Welt, mit Schwerpunkt Südtirol und Italien.

