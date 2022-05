Genussmomente im Mai: SpeckAperitivo - Spring Edition

18 Uhr in Südtirols Städten, darf es noch etwas mehr sein? Anstelle vom Büro nach Hause zu gehen, lädt die laue Frühlingsluft ein, den Feierabend noch etwas in die Länge zu ziehen. Schnell noch eine Nachricht an ein paar Freunde gesendet, Lokal geteilt und schon trifft man sich zum Aperitif. Unkompliziert und ohne große Vorbereitungen, lässig und heiter, genießt man den Abend in Südtirols Städten.Dieses Lebensgefühl wird jetzt noch besser. Am 5. Mai startet der SpeckAperitivo in ausgewählten Lokalen. In Bozen ist das Lokal Campo Franz beim Palais Campofranco am Waltherplatz jeden Donnerstag um einen Genussprotagonisten reicher – der Südtiroler Speck g.g.A. begeistert mit seinem unverwechselbar würzig-milden Geschmack. Zusammen mit knusprigen Grissini, zartschmelzenden Käse oder Parmesanstücken, endet der Tag auf besonders genussvolle Weise.In Meran trägt der Südtiroler Speck g.g.A. ebenfalls dazu bei, dass der Aperitif ein besonderer Genussmoment ist. Jeden Donnerstag ist die Lounge Bar Les Aracades hinter den Meraner Lauben der Treffpunkt für den SpeckAperitivo. Gekonnt kombiniert das herzliche Team das stylische Interieur und coole Drinks mit dem typischen Qualitätsprodukt. Appetitlich und neu interpretiert zeigt sich der Südtiroler Speck g.g.A. im Duett mit Oliven oder Kaperfrüchten.In Brixen und Bruneck sind es die Lokale Alter Schlachthof und Waink’s, die ihre Gäste jeden Donnerstag von 5. bis 26. Mai mit angesagten Südtiroler Speck g.g.A.-Kreationen verwöhnen.Der SpeckAperitivo zeigt einmal mehr, dass der Aperitif als Ritual schon fast zum Alltag der Südtiroler dazu gehört. Es ist eine Art, die Stadt zu erleben und an ihr teilzuhaben, kribbelnder Genuss und Ausdruck von Lebensfreude. Seinen Ursprung hat der Aperitivo in Mailand. Es wurde Campari oder Martini getrunken, und die Mailänder Bars tischten dazu ganze Buffets an Häppchen auf.Beim SpeckAperitivo reichen die Gastgeber zu Weißwein, Bier und Hugo eben nicht irgendein Häppchen: Der Südtiroler Speck g.g.A. begleitet die von Leichtigkeit und Heiterkeit bestimmten Genussmomente. Erstklassiges Finger-Food, einfach zubereitet und auch optisch ein Hingucker. So macht das nach traditioneller Machart hergestellte Qualitätsprodukt jedem Mailänder Aperitivo Konkurrenz.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.