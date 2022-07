Genussmomente mit dem Zett“-Glückstelefon

Spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon und gewinnen Sie ein Gin Tonic Lover Set „Zett“-Edition!

Lösen Sie das Rätsel am Sonntag in der „Zett“ und schicken Sie das Lösungswort und die notwendigen Daten per „Dolomiten & Zett“-App ein. - Foto: © Brennerei Roner