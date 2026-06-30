An drei Terminen verwandelt sich der Park von Mitterolang in einen geselligen Treffpunkt, an dem Einheimische und Gäste gemeinsam den Sommer in Olang genießen können.<BR \/><BR \/>Am <b>01. Juli<\/b>, <b>22. Juli<\/b> und <b>26. August<\/b>, jeweils von <b>18:00 bis 23:00 Uhr<\/b>, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein stimmungsvoller Abend mit kulinarischen Köstlichkeiten, erfrischenden Getränken und gemütlichem Beisammensein im Freien. Die besondere Atmosphäre im Park, die Begegnung mit Menschen aus Nah und Fern und der Genuss in ungezwungener Umgebung machen den Standlschmaus zu einem beliebten Fixpunkt im Olanger Veranstaltungssommer.<BR \/><BR \/>Ob als Treffpunkt nach einem aktiven Tag in den Dolomiten, als gemütlicher Abend mit Freunden oder als Gelegenheit, regionale Spezialitäten zu entdecken: Der Standlschmaus bietet den passenden Rahmen für genussvolle Sommermomente im Herzen von Mitterolang.<BR \/><BR \/>Der Tourismusverein Olang freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf drei stimmungsvolle Abende im Zeichen von Genuss, Geselligkeit und sommerlicher Lebensfreude.<BR \/><BR \/>Mehr Infos unter <a href="https:\/\/www.olang.com\/de\/event\/standlschmaus_26783" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.olang.com\/de\/event\/standlschmaus<\/a>