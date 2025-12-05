Die Cineplexx Gift Card ist vielseitig einsetzbar: Sie kann sowohl für Kinokarten als auch für Snacks und Getränke an den Cineplexx-Kiosken in Bozen und Algo verwendet werden. Das Beste daran? Die Gutscheine sind in verschiedenen Werten von 15 €, 25 €, 50 €, 75 € und 100 € erhältlich und können ganz bequem online erworben werden. Perfekt für alle, die ihre Weihnachtsgeschenke entspannt von zu Hause aus planen möchten.<BR \/><BR \/>Ein Geschenk, das begeistert: Egal ob als Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsüberraschung oder kleines Dankeschön – die Cineplexx Gift Card ist immer eine gute Idee. Schenken Sie Ihren Liebsten unvergessliche Kinoerlebnisse.<BR \/><BR \/>Holen Sie sich die Cineplexx Gift Card jetzt online unter <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.cineplexx.bz.it<\/a> oder direkt an den Kinokassen während der Öffnungszeiten. Schenken Sie nicht nur ein Geschenk, sondern ein Erlebnis – mit der Cineplexx Gift Card!