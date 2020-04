Gesichtsschutz statt Daunendecken

Die Produktion der Masken erfolgte zunächst aufgrund der großen Nachfrage durch die Lebensmittelindustrie. Mittlerweile wird die DaunenMask (so heißt die Mundschutzmaske aus dem Hause Daunenstep) auch im Daunenstep Onlineshop angeboten.Der Gesichtsschutz wird aus dem Bezugsstoff für Daunenbetten genäht. Da er normalerweise die Daunen „in Schach“ hält, ist er besonders dicht und filtert gut. Der verwendete Stoff ist bei hohen Temperaturen (95° C) waschbar und kann daher mehrfach verwendet werden. Der Baumwollstoff erfüllt alle Auflagen der strengen Ökotex 100 Norm, er ist also frei von Schadstoffen.Es handelt sich dabei ausdrücklich um eine nicht zertifizierte Mundschutzmaske nach den FFP Standards und auch nicht um medizinische Ausstattung. Allerdings bietet sie, dank des besonders dichten Baumwollgewebes einen grundlegenden Schutz.Die DaunenMask gibt es ausschließlich im Onlineshop von DaunenStep und wird im 20-er Pack verkauft. Hier geht’s zum Artikel.

