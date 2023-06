Gesucht: Der Sommer kann kommen. Verrate uns deine Lieblings-Cocktailbar in Südtirol Mach mit bei unserer Umfrage

Von schillernden Drinks in eleganten Cocktailgläsern mit tropischem Flair bis hin zu zeitlosen Klassikern, die mit Leidenschaft und Finesse zubereitet werden - wir möchten wissen, welche Cocktailbar für dich die absolute Nummer eins ist. Was macht sie so besonders? Was zieht dich an? Ist es vielleicht die vertraute Umgebung für den besonderen Feierabend, in der du dich mit deinen besten Freunden triffst, um gemeinsam die Atmosphäre zu genießen und in köstlichen Mixkreationen zu schwelgen? Oder ist es der Barkeeper, der wie ein wahrer Künstler einzigartige Geschmackserlebnisse zaubert und deine Sinne inspiriert? Vielleicht begeistert dich auch die einzigartige Kombination aus Ambiente, Service und den köstlichsten Cocktails, die dich immer wieder zurückkehren lässt. Ab dem 5. Juli treten die Bars mit den meisten Empfehlungen gegeneinander an, um die drei Top-Locations zu küren. Dabei gibt es tolle Preise zu gewinnen! Also, wer schafft es in diese Endausscheidung? Hier geht's zur Mini-Umfrage . Deine Meinung zählt!