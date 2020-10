Gesund durch den Tag mit frischen Getränken!

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Alles für die Zubereitung Ihrer gesunden Säfte oder Smoothies finden Sie bei folgenden Fachhändlern:

Getränke aus Obst und Gemüse eignen sich dank der gesunden Zutaten hervorragend, um den täglichen Nährstoff- und Vitaminbedarf zu decken. Die schnelle Zubereitung und die einfache Reinigung der Geräte ermöglichen eine unkomplizierte Herstellung der gesunden Leckereien. Neben der praktischen Anwendung erfüllen die beiden Geräte von frutty die höchsten Sicherheitsstandards, wodurch auch Kinder bei der Zubereitung der frischen Getränke mithelfen können.Dank neuster Technik wird im Mixbehälter des frutty Vacuumix ein Vakuum erzeugt. Dabei wird dem Behälter Luft entzogen, wodurch die Nährstoffe, die Vitamine, die natürlichen Farben und der frische, vollmundige Geschmack von Obst und Gemüse erhalten bleiben.Die starken Hexa-Messer und der kraftvolle Motor vermixen alle Zutaten zu einem cremigen Smoothie.Mitnehmen können Sie Ihren Smoothie im praktischen To-Go Becher aus Tritan, natürlich BPA-frei!Ihr Hilfsmittel für die Zubereitung von schmackhaften, naturbelassenen Obst- und Gemüsesäften. Die langsam drehende Schnecke presst behutsam und schonend, wodurch die wertvollen Nährstoffe, Vitamine und Enzyme erhalten bleiben. Frutty Soft Press macht leckeren Saft mit einer Ausbeute bis zu 80-95%.Frutty bietet seit Jahren qualitativ hochwertige Maschinen und Geräte zur Verarbeitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln. Der hervorragende Service, die schnelle Abwicklung von Reparaturen und Wartungen und die lagernden Bestandteile machen Geräte von frutty zu einer sicheren Wahl.Agricenter Spitaler GmbH – Eppan, Pillhof 31 – Tel. 0471 633057 - [email protected] Agrocenter Bozen OHG – Kardaun/Bozen, Gewerbegebiet Kardaun 3 – Tel. 0471 981471 - [email protected] Agrutz GmbH - St. Jakob/Leifers, A.-Olivetti-Straße 8 – Tel. 0471 251191 - [email protected] Untersulzner GmbH - Terlan/Siebeneich, Boznerstraße 22 – Tel. 0471 922837 - [email protected] Electro Malleier Lana – Lana, Am Gries 1/C – Tel. 0473 562082 - [email protected] Haller G. & Co. KG - Partschins/Töll, Vinschgauerstraße 81 – Tel. 0473 967163 - [email protected] Inderst Landhandel GmbH – Marling, Neuwiesenweg 2 - Tel. 0473 060620 – [email protected] Pallweber GmbH – Nals, Schwimmbadstraße 8 – Tel. 0471 678635 – [email protected] Thurner Agrar – Vilpian, Dorfstraße 14 – Tel. 0471 679001 - [email protected] Fössinger Klausen – Klausen, Gerbergasse 2 – Tel. 0472 847511 – [email protected] Hermann Thaler & Co. KG – Sterzing, Gänsbacherstraße 4 – Tel. 0472 765368 - [email protected] Sarteur GmbH - St. Ulrich, Arnariastraße 9 – Tel. 0471 796170 - [email protected] Matscher KG – Schlanders, Hauptstraße 110 – Tel. 0473 730120 - [email protected] Warenhaus Carmen – Schluderns, Haflingerstraße 8/A – Tel. 0473 615261 - [email protected]

