Gewinnen Sie mit der „Zett“ eine Luxus-Auszeit!

Wollen Sie den Alltagsstress einmal hinter sich lassen und eine Auszeit in den Dolomiten genießen? Dann spielen Sie dieses Wochenende beim „Zett“-Glückstelefon mit, denn es gibt eine Übernachtung für zwei Personen inklusive 3/4-Pension im Dolomiti Wellness Hotel Fanes in St. Kassian zu gewinnen.Das Hotel Fanes liegt mitten im pittoresken Gadertaler Ort Sankt Kassian, umrahmt von den beeindruckenden Dolomiten. Ein raffiniertes und elegantes Refugium erwartet Sie hier in einem einzigartigen Ambiente, in welchem die jahrzehntelange Geschichte der Gastfreundschaft überall spürbar ist. Lassen Sie es sich in diesem kostbaren Rückzugsort so richtig gut gehen und genießen Sie pure Erholung!Das Hotel ist mit dem 5-Sterne-Qualitätsstandard ausgezeichnet und bietet alpine Wohnkultur und Luxus in einer harmonischen Atmosphäre. Stilvolle Gestaltung und modernster Komfort zählen ebenso zu den Vorzügen des Hauses wie der 3.000 Quadratmeter große Fanes-Spa, der zum Relaxen und Energie tanken einlädt. Hier dürfen die Gäste nicht nur verschiedenste Saunen und Wellnessanwendungen genießen, sondern auch den 25 Meter langen Sky-Pool mit atemberaubendem Ausblick.

