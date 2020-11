Gewinnen Sie mit der „Zett“ einen exklusiven Einkaufgutschein!

Haben Sie Lust auf ausgezeichnete Südtiroler Qualitätsprodukte aus der Sennerei „Drei Zinnen“? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon. Mit etwas Glück können Sie nämlich einen von fünf Einkaufsgutscheinen im Wert von je 50 Euro gewinnen.Die Sennerei „Drei Zinnen – Schaukäserei“ in Toblach ist eine Genossenschaft und verarbeitet bereits seit über 138 Jahren die produzierte Milch der Hochpustertaler Bergbauern.Tagtäglich werden frühmorgens rund 35.000 Liter kostbare Milch von ca. 2.500 Kühen eingesammelt und zur Veredelung in die Sennerei gebracht, wo Käse aus Heumilch, Butter, Ricotta und Sahne daraus produziert werden und natürlich Heumilch zu Frischmilch abgepackt wird. Die Schaukäserei bietet die Möglichkeit, die Verarbeitung und Veredelung der Milch mitzuverfolgen und einen Einblick in die Kunst der Käseherstellung zu erhalten.Sie wollen einen der fünf Gutscheine für die Sennerei „Drei Zinnen“ in Toblach gewinnen? Dann schicken Sie das Lösungswort sowie die notwendigen Daten kostenlos per „Dolomiten & Zett“-App ein. Schon sind Sie dabei! Die Gewinner werden telefonisch informiert.

som