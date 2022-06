Gewinnspiel: Brunchen in Südtirol

Entspannt mit Freunden oder Familie eine Vielfalt an Köstlichkeiten in einem ganz besonderen Ambiente genießen. Brunchen ist weit mehr als ein spätes Frühstück für Langschläfer und erfreut sich auch in Südtirol einer immer größeren Beliebtheit. Wir stellen die beliebtesten Adressen Südtirols zur Wahl. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall. Unter allen Teilnehmern verlosen wirin einem der zu Wahl stehenden Betriebe.Und so einfach geht’s: Auf unserer Gewinnspielseite restaurants.st und in der Dolomiten App finden Sie die zur Wahl stehenden Betriebe – auf „Abstimmen“ klicken, anmelden und schon bekommt Ihr Brunch-Favorit Ihre Stimme! Um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen, können Sie während der gesamten Gewinnspiel-Laufzeit bis zum 11. Juli. Mehr Votes heißt mehr Gewinnchancen und mit etwas Glück rückt Ihr Brunch-Gutschein in greifbare Nähe. Die Verlosung der glücklichen Gewinner findet am 12. Juli statt. Also: Ihre Stimme zählt!Alle Details und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter restaurants.st.Liste der teilnehmenden Brunch-Anbieter: Come In-Cafe Bistro * Restaurant The Panoramic Lodge * Schutzhütte Latzfonser Kreuz * Restaurant My Arbor * Oberhauser Hütte * Bergrestaurant Pichlberg * Bistro Schlaneiderhof * STOCHAS food & drinks * Bistro Valtnaungut * moidls lokäischn * Lerchnhof * Mein Beck