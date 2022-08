Girlaner Kellerfest: 5., 6. und 7. August

Das Girlaner Kellerfest findet bei jeder Witterung statt - Foto: © Girlaner Kellerfest

Die Weinhöfe und tiefen Keller öffnen ihre Tore für jedermann und ermöglichen dabei einen Einblick in die historische Welt des ältesten Weindorfes im Süden Südtirols. - Foto: © Girlaner Kellerfest

Am ersten Augustwochenende ist es wieder soweit: Girlan | Eppan, eines der ältesten Weindörfer Südtirols, öffnet am Freitag, Samstag und Sonntag beim neunten Girlaner Kellerfest seine antiken tiefen Keller und prächtigen Weinhöfe. Die Girlaner Vereine laden zu Köstlichkeiten, Weingenuss der Girlaner Wein- und Sektkellereien sowie Hofbrennereien, Weinkultur mit allen Sinnen, Kultur im Keller und Musik für jeden Geschmack. Ein attraktives Rahmenprogramm mit Lattlschießen auf Asphalt, Kinderanimation mit Zauberer, Bungy Trampolin und Spielen von VKE sowie ein Kellergespräch mit Norbert Rier und Michael Aster runden das Programm ab. Alle Infos auf www.kellerfest.it Freitag ab 20 Uhr: SouthbrassSamstag: 18 – 20 Uhr Königsberger Musikanten, 20 – 24 Uhr The Blokes Sonntag: ab 10 – 13 Uhr Bar.therapie18 – 2 Uhr Festbetrieb19 Uhr Eröffnung mit Einzug19 – 22 Uhr Fotoshow „Historische Bilder von Girlan“19, 20 Uhr: Führung der in der Kellerei J. Weger20, 21, 22 Uhr Führung in der Sektmanufaktur Winkler16 – 2 Uhr Festbetrieb16 – 17 Uhr Rundfahrt von Feuerwehr-Oldtimern16 – 22 Uhr Fotoausstellung mit Führungen16 – 22 Uhr Lattlschießen auf Asphalt19, 20 Uhr: Führung der in der Kellerei J. Weger20, 21, 22 Uhr Führung in der Sektmanufaktur Winkler10 – 16 Uhr Festbetrieb10 – 11.30 Uhr Führung in der Ex-Kellerei Josef Niedermayr10 – 16 Uhr Kinderanimation im Tannerhof mit VKE und Bungy Trampolin11 Uhr Zauberer im Tannerhof11 Uhr Auf a Glasl mit Norbert Rier (Kastelruther Spatzen) und Michael Aster (Singer/Songwriter aus Girlan)11 – 14 Uhr Lattlschießen auf Asphalt11, 13, 14 Uhr Führung in der Sektmanufaktur Winkler13.30 Uhr Ziehung Lotterie auf dem DorfplatzDorfplatz MUSIKKAPELLEHof am Platz BÄUERINNEN & WEINWELTFamilie Raifer FREIWILLIGE FEUERWEHRVineumkeller BILDUNGSAUSSCHUSS – FOTOARCHIVGlögglhof MUSIKKAPELLEMauracherhof SKICLUBKellerei J. Weger FREIWILLIGE FEUERWEHRKellerei Girlan BAUERNJUGENDKlotz Erich HOFBRENNEREI ST. URBANParkplatz WILD MONN TUIFLSEKTMANUFAKTUR WINKLERTannerhof KATHOLISCHE FRAUENBEWEGUNGAlle Infos auf www.kellerfest.it