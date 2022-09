Globus feiert 60 Jahre.

Die neueste Mode der Herbst-/Winterkollektion kann man exklusiv beim Fashionfestival entdecken.Es wartet ein spannender Abend mit trendigen Looks, Musik und leckeren Häppchen. Bei einer Modenschau werden die neuesten Tendenzen präsentiert.Entdecke in deiner globus Lieblingsfiliale die neuesten Trends:Donnerstag, 15.09.2022 – Filiale MeranFreitag, 16.09.2022 – Filiale BozenDonnerstag, 22.09.2022 – Filiale BrixenFreitag, 23.09.2022 – Filiale BruneckDer Abend geht jeweils am 19.30Uhr statt.Ganz viel Leidenschaft und Liebe, immer Lust auf neue Trends und Mode, eine Prise Mut und Ausdauer sowie einzigartige Mitarbeiter. All das macht den globus° aus, und dies nun schon seit 60 Jahren.60 Jahre, da passiert so einiges, was die wenigsten wissen: globus° war am Anfang ein Fachgeschäft für reine Herrenbekleidung der bekannten italienischen Marke Marzotto. Bald schon kam das Damen- und Kindersortiment dazu und der Umzug an den Rathausplatz stand an. 1996 wurde dann schließlich globus° Meran eröffnet, 2003 folgte Brixen und 2006 dann Bruneck. Letztes Jahr ging es dann zurück zu den Wurzeln. 2021 eröffnet globus° in Bruneck ein Geschäft mit reiner Herrenmode und renoviert das bestehende Haus für Damen- und Kindermode.Seinem Credo ist globus immer treu geblieben: qualitativ hochwertige Mode zum vernünftigen Preis, sowie eine gute Beratung und Gastfreundschaft für unsere Kunden.STOL ist in Bozen on Tour und zeigt die besten Bilder.