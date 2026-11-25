Unter dem bewährten Motto „Licht, Düfte, Klänge“ veranstaltet der Kulturverein „Laubenkomitee – OK Glurnser Advent“ den <a href="https:\/\/www.glorenza.eu\/glurnser-advent\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Glurnser Advent<\/a>.<BR \/><BR \/>Vor mittelalterlicher Kulisse und einer einzigartigen Atmosphäre wird dieser auch heuer wieder beschaulich, romantisch, heimelig und verzaubernd sein. Glurns wird verkehrsfrei, wohnlich und gemütlich, denn abseits von Hektik und Trubel laden wir Sie ein, die Adventszeit in der westlichen Hälfte Südtirols, in unserm kleinen Städtchen im Dezember zu genießen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386141_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Tatsächlich ist wiederum eine außergewöhnliche Zeit zu erwarten! Anstatt Weihnachtsgedudle aus Lautsprechern werden es über 20 Musikgruppen und Alphornbläser sein, die an drei Tagen den Glurnser Advent musikalisch umrahmen.<BR \/><BR \/>Adventbesinnliches wird es ebenso mit verschiedenen Chören und Musikern in der Pfarrkirche sowie offenes Singen in der Frauenkirche geben. Die Theatergruppe wird ein Weihnachtsspiel vorführen und so auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386144_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Umgeben von den beleuchteten Stadtmauern und Türmen werden 45 Marktstände am Stadtplatz und in der Laubengasse aufgebaut. Angeboten werden regionale Produkte, Kunsthandwerkliches und vieles mehr.<BR \/><BR \/>Ebenso sind für Kinder vorweihnachtliches Basteln, Märchenerzählungen und Kasperletheater angesagt. Die gastronomischen Stände verwöhnen die Besucher mit Kulinarischem und warmen Getränken. Besuchen Sie den Glurnser Advent und genießen Sie ein paar Tage Ruhe und besinnliche Adventstimmung. Erleben Sie vorweihnachtliche Kultur ohne Kitsch und Schnörkel in unserer Stadt: einfach und authentisch!<BR \/><BR \/>Wir freuen uns auf’s Dabeisein!<BR \/><BR \/>Verantwortlicher Organisator des Glurnser Advents<BR \/>Laubenkomitee der Stadt Glurns – OK Glurnser Advent<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386147_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386153_image" \/><\/div>