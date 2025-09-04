Ein besonderes Highlight ist der <b>Mindful.Latemar-Achtsamkeitspfad<\/b> auf dem <b>Golfrion-Berg<\/b>. Auf 1.872 Metern, direkt am Fuße der Dolomiten, können Besucher entlang des Rundweges 18 verschiedene Achtsamkeitsübungen erleben – entweder in einer geführten Gruppe oder individuell mit einer kostenlosen App, die die Anleitungen von Dr. Thomas Bernagozzi bereitstellt. Der Pfad bietet sowohl eindrucksvolle Ausblicke auf den Latemar als auch Ruhe und Entspannung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204899_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Kulinarische Herbstreise durchs Eggental: Wild- und Wald-Genusswochen<\/b><BR \/>Vom <b>19. September bis 5. Oktober 2025<\/b> lädt das Eggental zu einer geschmacklichen Entdeckungsreise ein. Im Rahmen der Eggentaler Wild- und Wald Genusswochen servieren ausgewählte Restaurants sowie Alm- und Berghütten raffinierte Gerichte aus den kulinarischen Schätzen der Region. Auch <b>die Berghütte Oberholz bietet passend zu den Genusswochen kreative, aber bodenständige Zubereitungen mit saisonalen Zutaten<\/b> wie Wild, Beeren, Kräutern und Pilzen. Ein Höhepunkt der Genusswochen ist <b>„Forest with Art – Magical Moments“ am 25. September in Obereggen.<\/b> Nach einem kurzen Spaziergang durch den Wald erwartet die Besucher eine zauberhafte Szenerie mit <b>Harfenmusik<\/b><b>und Luftakrobatik<\/b> – ein unvergessliches Erlebnis der Naturkunst. <a href="https:\/\/eggental.com\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.eggental.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204902_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die <b>Berghütte Oberholz<\/b> auf 2.096 Metern Höhe bietet nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern auch regionale Küche und nachhaltige Architektur. Jeden <b>Donnerstag und Samstag<\/b> wird ein besonderes Frühstück serviert (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos unter <a href="https:\/\/oberholz.com\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">oberholz.com<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204905_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71151512_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/><b>Video:<\/b> <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=I62fsQH6Wzw&feature=youtu.be" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erleben Sie den Latemar<\/a>