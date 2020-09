Goldener Herbst in der Toskana – im ADLER Spa Resort THERMAE Val D’Orcia

[email protected]

Dasnahe des toskanischen Thermalortserwartet Sie in diesem Herbst mit einem verlockenden Wohlfühlangebot , um in märchenhafter Naturlandschaft Kraft für Körper und Geist zu tanken. Wo, wenn nicht in dieser einzigartigen Location, kann Entspannung besser gelingen? Bei den ADLER Body & Soul Retreats sorgen renommierte Yoga- und Pilateslehrer mit internationaler Erfahrung dafür, dass Sie sich fallenlassen und die innere Balance wiederfinden können.Schon den Etruskern war die wohltuende Wirkung des Thermalwassers von Bagno Vignoni bekannt. Heute bietet das ADLER Spa hier eine einzigartige Wellnessoase mit weitläufigen Sauna-, Bäder- und Entspannungswelten. Das verwendetesprudelt mit etwa 50 Grad an die Oberfläche und wird in den ganzjährig geöffneten Becken des Hotels auf eine angenehme Temperatur von 36 Grad gebracht. In der rundmit Panoramablick genießen Sie ein heilsames Bad im warmen Thermalbecken, wohltuende Dampfschwaden schaffen dabei eine mystische Atmosphäre und entfalten zugleich eine unvergleichliche Anti-Stress Wirkung. Abgerundet wird Ihr Wohlfühlmoment mit einer exklusiven Wellness- oder Beauty-Behandlung nach klassischer oder orientalischer Art.Bei Ihrem Urlaub imwird auch Ihr Gaumen nach allen Regeln der Kunst verwöhnt: sei es beim leichten Lunch in der gemütlichen Osteria im Park oder beim Dinner im romantischen Open-Air-Restaurant.Eine regionale und authentische Küche steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Täglich werden erlesene einheimische Produkte zu köstlichen toskanischen Spezialitäten und mediterranen Gerichten verarbeitet. Saisonale Zutaten wie frischeraus Eigenanbau stehen auf der herbstlichen Menükarte. Regionale Produkte sind dabei mit dem Qualitätssiegelgekennzeichnet, hausgemachte Spezialitäten mit dem Siegel. Sie stehen für Natürlichkeit und unverfälschten Geschmack.Genießen Sie außerdem ein edles Glas aus Eigenanbau, derBesuchen Sie das malerisch gelegene Weingut während Ihres Aufenthalts und überzeugen Sie sich von der Qualität der Erzeugnisse.Lassen Sie sich bei Ihrem Herbsturlaub imvom abwechslungsreichenüberzeugen. Egal ob Nordic Walking, Biken mit einheimischen Guides, Golfen, Reiten oder Trüffelsuchen – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Das Val D’Orcia mit seinen grün-gelben Hügeln, den malerischen Weingütern und den historischen Dörfern lädt zum Wandern und Genießen in herbstlicher Natur ein, inklusive Verkostung regionaler Spezialitäten. Seien Sie gespannt auf erlebnisreiche und genussvolle Urlaubstage in unvergleichlicher Landschaft!T. +39 0577 889 000

