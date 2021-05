Gourmetküche, Schwimmbäder und Gärten: Gönnen Sie sich einen entspannenden Relax-Urlaub in Bardolino.

Nutzen Sie den Monat Mai, um sich für einen Moment nur auf sich selbst zu konzentrieren. Im Color Hotel 4 ****S finden Sie 3 Außenpools und 6.000 Quadratmeter Grünflächen: SunBay, Laguna und Blu Pool lassen Sie in eine karibische Traumatmosphäre eintauchen! Speziell die SunBay, der größte Pool in Bardolino, wird auf 28° beheizt. Der große Samsara-Whirlpool verwöhnt Sie mit 34° Wassertemperatur, empfängt Sie mit seinen Steinsesseln und danach können Sie in der Lounge auf den gemütlichen Sofas entspannen.