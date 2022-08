GRANDHOTEL KULTURSOMMER 2022

Originalklang-Project Bozen-Toblach unter der Leitung von Philipp von Steinaecker. - Foto: © Ulrike Rehmann

Foto: © Festspiele Südtirol

Auftakt ist am 26. August mit Mezzosopran, Tenorund sechs Tänzern des, die „Das Lied von der Erde“ aufführen werden.Dann werden 50 junge Musiker*innen des, dem Holzblasorchester der Landesdirektion „Deutsche und Ladinische Musikschule“ unter dem Motto „Movie of Life“ und unter der Leitung von Dirigent Walter Ratzek am 31. August zeigen, welch hohes musikalisches Niveau sie bereits erreicht haben.Erstmals seit der Uraufführung wird am 8. September Mahlers epische Neunte Symphonie vomunter Dirigentauf Originalinstrumenten aus der Sammlung des Euregio Kulturzentrums Toblach aufgeführt. Gemeinsam rekonstruieren sie den Originalklang, den Mahler beim Komponieren in seinem inneren Ohr gehört haben muss und füllen ihn mit neuem Leben. Dabei wird manches konventionelle Wissen hinter sich gelassen, auf historischen Instrumenten gespielt und die Musik neu entdeckt. Oder wie sagte Gustav Mahler einst: „Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.“Die junge Trompeterin, die als erste Frau an diesem Instrument überhaupt den Internationalen ARD-Musikwettbewerb gewann, wird im Recital Selina Ott unter anderem Werke von Peskin, Poulenc und Chopin spielen. En-Chia Lin begleitet die junge Künstlerin am Flügel.Der Abschluss der Festspiele Südtirol obliegt am 17. September Lokalmatadorinmit ihrem Album release „The Age of Unease“. Wenn Feichter Klassik mit Pop verbindet, wird sie dabei von einem Ensemble aus Keys, Klavier, Bass, Drums, Viola und Bassklarinette begleitet. „Das Zeitalter der Unruhe“ von Marion Feichter leitet die Ausrichtung der Festspiele Südtirol im Rahmen des Grand Hotel Kultursommer für die Zukunft ein.Ein tolles, vielversprechendes Programm, das Lust auf Sommer und Kultur macht.Nähere Infos finden Sie unter www.festspiele-suedtirol.it oder telefonisch unter +39 0474 976151