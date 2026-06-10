Die Tiere haben viel Platz, frische Luft und natürliches Tageslicht. Auslauf ist verpflichtend. Gemästet und geschlachtet wird direkt in Südtirol. Das sorgt für kurze Wege und eine Herkunft, die nachvollziehbar bleibt. <BR \/>Im Mittelpunkt steht das Tierwohl. Die Betriebe verzichten vollständig auf Antibiotika und leistungsfördernde Substanzen. Die Aufzucht folgt strengen Vorgaben, mit angepasstem Futter und viel Bewegungsfreiheit. Regelmäßige Kontrollen sichern diese Standards ab.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314339_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Du bekommst das Geflügelfleisch mit Qualitätszeichen bereits in ausgesuchten Metzgereien: Meatery in Olang, Genuss Gruber in Prad am Stilfser Joch, Metzgerei Zelger in Auer, Lüch de Ciampidel in St. Kassian, die Metzgerei Frick in Sterzing und die Dorfmetzgerei Holzner in Lana setzen bereits auf das Zeichen. Auch drei Höfe vermarkten selbst: der Öbersthof in Feldthurns, der Noafhof in Vöran und der Hintersteurerhof in Aicha (Natz-Schabs) zählen zu den ersten Partnern.<BR \/> Sie stehen stellvertretend für eine neue Generation bäuerlicher Betriebe, die Verantwortung leben und Qualität greifbar machen.<BR \/>Geflügel mit Qualitätszeichen Südtirol steht für bewussten Genuss an langen Sommerabenden. Für heimisches Fleisch mit geprüfter Herkunft. Und für Grillmomente, bei denen Qualität und Verantwortung zusammengehören.<BR \/><BR \/>Mehr Informationen auf: <a href="https:\/\/www.qualitaetsuedtirol.com\/de\/produkte\/fleisch-kaminwurzen.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">https:\/\/www.qualitaetsuedtirol.com\/fleisch<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1314342_image" \/><\/div>