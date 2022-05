GROHE errichtet Paket-Abholstationen an 4 Standorten in Südtirol

Foto: © Grohe

Bruneck, 10. April 2022. Bereits 2005 ging der erste Onlineshop des Brunecker Traditionsunternehmens GROHE , einem der führenden Fachgroßhändler für Werkzeuge und Beschläge in Südtirol, online. Seither hat sich das Online-Angebot auf 20.000 gelistete Produkte von 600 Herstellern vervielfacht. Immer mehr Handwerksbetriebe in Südtirol bestellen Werkzeuge und Beschläge online, lassen sich dabei aber auch gerne telefonisch von den Grohe-Mitarbeitern beraten.Und weil immer öfter auch die Lieferung der Bestellungen so schnell, bequem und flexibel wie die Bestellung erfolgen muss, hat GROHE das E-Commerce-Konzept durch eine weitere Innovation ergänzt. An neu geschaffenen digitalen Abholstationen an vier Standorten in Südtirol können die Bestellungen ab sofort auch außerhalb der Öffnungszeiten rund um die Uhr abgeholt werden.„Ganz nach dem Motto ,Unsere Ausrüstung, Dein Abenteuer„ schaffen wir so maximale Flexibilität für unsere Kunden“, erklärt GROHE-Geschäftsführer Karl Grohe. „Diese können nun am selben Tag innerhalb weniger Stunden nach Eingang der Bestellung ihre Ware in einer der neuen Abholstationen, die für sie jeweils am idealsten liegt, entgegennehmen.“ Die Standorte verteilen sich auf Bozen, Brixen, Bruneck und Lana.Die Bestellung kann über den Außendienst, telefonisch, per E-Mail oder direkt über den Onlineshop erfolgen, danach werden die Waren in die digitalen Abholstationen, die über eine Live-Schnittstelle online mit dem GROHE-Standort in Bruneck verbunden sind, verfrachtet.Sobald die Bestellung sich in der Abholstation befindet, erhält der Kunde eine Benachrichtigung aufs Handy und kann seine Bestellung sofort abholen. Der große Vorteil liegt in der Schnelligkeit und der flexiblen Abholzeit. Zum Beispiel lässt sich eine Bestellung um 15.00 Uhr bereits nach wenigen Stunden um 18.00 Uhr in einer Station in Bruneck, Vahrn oder Bozen abholen, oder die Kunden können in der Früh, auf ihrem Weg zur Baustelle, ihre am Vortag bestellte Ware mitnehmen.Hinter dem neuen Abholservice steckt sehr viel moderne Technik. Die intelligenten Boxen sind Teil eines Prozesses aus der Welt des IoT (Internet of Things), bei dem Dinge mit anderen Objekten über ein Netzwerk verbunden sind. In jeder Box einer Abholstation befindet sich eine SIM-Karte, die online über eine speziell konzipierte Schnittstelle mit dem ERP-System der Firma Grohe verbunden ist. Sobald die Box gefüllt ist, bekommt der Kunde ein SMS mit einem QR-Code. Vor Ort muss er dann nur noch einen Knopf an der Box drücken und den QR-Code zum Bildschirm halten, damit sich die Box öffnet.„Unser Ziel war es, einen Abholservice zu bieten, der schnell, einfach und sehr flexibel ist“, erläutert Geschäftsführer Karl Grohe. „Mit den neuen, intelligenten Abholboxen werden diese Anforderungen erfüllt.“ Der Geschäftsprozess, der bei GROHE mit der kompetenten Beratung durch die langjährigen Mitarbeiter startet, findet nun seinen erfolgreichen Abschluss mit einer unkomplizierten und zeitlich unabhängigen Warenabholung auf High-Tech-Basis.Handwerker finden die praktischen Abholstationen zentral im Pustertal in Bruneck am Betriebsgelände von GROHE und bei den Kostner-Tankstellen in Vahrn (Nähe Autobahn Auf- und Abfahrt). Für Alex Pörnbacher, dem Geschäftsführer der Kostner-Tankstellen, erschließen sich durch die Zusammenarbeit mit Grohe potentielle Synergien. „Außerdem ist es wichtig dass sich lokale Unternehmen gegenseitig unterstützen“, so Pörnbacher. Weitere Abholstationen gibt es auch in Lana (Mebo) sowie in Bozen bei Gasser Logistic.