Große Hilfslotterie „Südtirol. Ursprung vereint“ der Spezialbier-Brauerei Forst

[email protected]

v.rechts: Cellina von Mannstein, der Spezialbier-Brauerei FORST, Anja Ladurner, Apfelbotschafterin vom Oberwötzelhof, Martina Zampedri, Imkerin der „Imkerstube“, Julia Burger, Wachtelbäuerin vom Oberfreihof, Heiner Feuer, Präsident von „Südtirol hilft“. - Foto: © Forst

Seit Mitte Oktober werden die Lose der großen Hilfslotterie „Südtirol. Ursprung vereint“ mit großer Nachfrage für den guten Zweck verkauft. Der Gesamterlös der Initiative geht über die Hilfsplattform „“ an den „“. Zum Abschluss der ersten Runde der Hilfslotterie wurden amim heimeligen „FORST Stadel“ des Forster Weihnachtswaldes die ersten Gewinner gezogen. Der Forster Weihnachtswald steht in diesem Jahre bereits zum zehnten Mal im Lichte der Solidarität.„Dass diese Initiative in der Südtiroler Bevölkerung so großen Anklang finden konnte, ist besonders in dieser Zeit der Hoffnung, des Friedens, der Nächstenliebe und Besinnlichkeit unglaublich bedeutungsvoll. „Südtirol. Ursprung vereint“ – gemeinsam vereint unterstützen wir Menschen in Not“, so Initiatorin dieser solidarischen Initiative Cellina von Mannstein, der Spezialbier-Brauerei FORST.Im Rahmen des Forster Weihnachtswaldes bot die weihnachtliche Kulisse des traditionell-bäuerlichen „“ mitsamt der solidarischen Ausstellung „Südtirol. Ursprung vereint“ eine einmalige Kulisse für die erste Ziehung der Hilfslotterie. In Anwesenheit von Cellina von Mannstein, der Spezialbier-Brauerei FORST, Heiner Feuer, Präsident von „Südtirol hilft“, Ulrich Gamper, Bürgermeister von Algund, sowie einigen portraitierten Bäuerinnen, fand die erste Ziehungen statt. Diewurden unter vorgegebenen Auflagen gezogen und die Gewinner können sich über zahlreiche Preise freuen.Das magische Treiben desmit der großen Fotoausstellung „Südtirol. Ursprung vereint“ mit Portraits von Paul Croes, kann noch bis zum 7. Januar 2024 bestaunt werden.Die zweite Runde der Hilfslotterie „Südtirol. Ursprung vereint“ läuft bis zum 31. Dezember 2023. Weitere Informationen zur Hilfslotterie und dem Kauf der Lose gibt es online unter: forst.it und suedtirolhilft.org . Am 6. Januar 2024 findet die zweite Ziehung im Forster Weihnachtswald statt. Hier finden Sie die Liste der gezogenen Gewinnernummern.