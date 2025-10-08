Ihr von Witz und Scharfsinn durchdrungenes Schaffen an den Schnittstellen zwischen Skulptur, Performance, Malerei, Zeichnung, Collage und Film wird durch diese Werkschau in seiner ganzen Bandbreite erfahrbar. Nicola L. – I Am The Last Woman Object ist die erste Museumsausstellung der Künstlerin in Italien und die bislang umfassendste Präsentation ihres Werks weltweit. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222401_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seit Mitte der 1960er Jahre suchte Nicola L. nach „weichen“ Formen des Widerstands. Ihr Werk, das oft mit Pop Art, Nouveau Réalisme, Feminismus und Design in Verbindung gebracht wird, verbindet politisches Engagement mit Themen wie Kosmos, Spiritualität, Sexualität und Umwelt. Viele Jahre lebte sie abwechselnd in Paris, Brüssel, Ibiza und New York. Getrieben von dem Wunsch, mit Menschen und Orten in Kontakt zu treten, beschäftigte sie sich intensiv mit dem privaten und städtischen Raum.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222404_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Besonders bekannt sind ihre humorvollen und zugleich kritischen Arbeiten zu alltäglichen Wohnräumen und zur Rolle der Frau. Ihre großen, figurenähnlichen Möbel – etwa Lampen in Augen- oder Lippenform oder Sofas in der Form menschlicher Körper, Füße oder Hände – lassen Kunst und Leben miteinander verschmelzen. Werke wie Little TV Woman: “I Am the Last Woman Object“ (1969) oder Femme Commode (1969–2014) – eine lackierte Holzkommode in Form einer stilisierten Frauenfigur, deren Körperteile als Schubladen dienen – hinterfragen auf eindrucksvolle Weise traditionelle Geschlechterrollen und die Darstellung der Frau als Objekt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222407_image" \/><\/div>