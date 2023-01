Große Vorfreude auf ein Langlauf-Fest der Superlative

Foto: © Armin Mayr

Viele bekannte Namen

Hunderte Athletinnen und Athleten aus allen Teilen der Welt werden sich ab 20 Uhr auf die von 1000 Fackeln beleuchteten Langlaufstrecken auf der größten Hochalm Europas begeben, um dort auf ihren schmalen Latten in der klassischen Technik 30 oder 15 Kilometer zurückzulegen.Seit 2007 wird das Moonlight Classic Seiser Alm auf der bekannten Südtiroler Hochalm ausgetragen. Den Teilnehmenden stehen dabei zwei verschiedene Strecken zur Auswahl, die jedoch beide ausschließlich in der klassischen Technik zurückgelegt werden dürfen. Die 30 km lange Distanz führt vom Start in Compatsch hinaus zum Wolfsbühl, zurück zum Ritsch und von dort über Goldknopf und Spitzbühl in Richtung Großes Moos, wo von den Langläuferinnen und -läufern kurz davor die Abzweigung auf den Schlussteil in Richtung Ziel – neuerlich in Compatsch – genommen wird.Die halb so lange Strecke (15 km) startet ebenfalls in Compatsch und ist auf den ersten 12 Kilometern identisch wie die Lang-Distanz. Einmal bei Ritsch angekommen, geht es für die Teilnehmer von hier jedoch direkt zurück ins Ziel. Entlang der gesamten Trasse gibt es vier Verpflegungsposten. Hier können die Ausdauersportler ihre Kraftreserven aufladen.Unter die Hunderten Teilnehmer mischen sich seit jeher auch ehemalige Topstars der Langlaufszene. So hat sich für die diesjährige 15. Ausgabe die zweimalige Olympiasiegerin Justyna Kowalczyk aus Polen eingeschrieben. Auch Tord Gjerdalen und Petter Northug sind mit dabei.Apropos Einschreibungen: Anmeldungen für das 15. Moonlight Classic Seiser Alm sind auf der offiziellen Webseite immer noch möglich. Und wie in den vergangenen Jahren gibt es zudem die Kombiwertung für alle Ausdauersportler, die neben dem Moonlight Classic Seiser Alm im Winter auch den Seiser Alm Halbmarathon im Sommer zu Enden laufen.Information zur Anreise mit der Seis - Seiser Alm BahnZuschauer: ab 18.00 Uhr kostenlosTeilnehmer: am Renntag ganztägigBis 01.00 Uhr in Betrieb.Weitere Informationen: www.moonlightclassic.info STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.