Großes Ski Opening Wochenende in Obereggen

Mit der Inbetriebnahme der Kabinenbahn Ochsenweide startet Obereggen am Freitag, den 29. November um 19 Uhr in die Wintersaison 2019/2020.

Anschließend findet im neuen, revolutionären und stilvollen „LOOX - The Alpine Club“ die erste „Electric Night“, mit Beats von Two Kinx statt. Am Samstag, den 30. November öffnen um 8.30 Uhr die Lifte und Pisten des Ski Center Latemar, samt Verbindung mit Pampeago und Predazzo.



Das neue Après-Ski-Lokal „LOOX“ befindet sich an der Talstation in Obereggen und wird künftig das pulsierende Herz der Geselligkeit in Obereggen darstellen. Im „LOOX“ überträgt sich die schwungvolle Außengestaltung auf Beats und Besucher: Hier wird getanzt und gefeiert. Die leicht erhöhten Lounge-Inseln im Clubbing-Bereich öffnen sich wie die Logen eines Amphitheaters auf die Theke, den zentralen Ankerpunkt des neuen „LOOX“.Ein durchdachtes Event- und Unterhaltungskonzept sieht täglich wechselnde Veranstaltungen vor. Neben dem Wochenprogramm sorgen zudem jeden Monat besondere Veranstaltungen mit lokalen, nationalen und internationalen Künstlern für aufregende Highlights im Obereggener Nachtleben.So gibt’s bereits an diesem Samstag, den 30. November eine „fette“ Opening Party mit den internationalen Künstlern MÖWE und Karim MC und den Eggentaler DJ's.

som