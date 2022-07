Studienstart für Berufe im Gesundheitswesen an der Claudiana Bozen

150 Studienplätze

20 Studienplätze

Info-Stand in Brixen und Bruneck:

150 Studienplätze warten auf motivierte Krankenpflege-Studierende - Foto: © 0skarDaRiz

Studierende im Auditorium bei einer Vorlesung von Dr. Phil. Franco Mantovan – Studiengangsleiter des Laureatsstudiengangs „Krankenpflege“ - Foto: © 0skarDaRiz

Sieben international anerkannte Bachelorstudiengänge starten im akademischen Jahr 2022/23 am universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana! Insgesamt 265 Studienplätze werden vergeben. Die Vorinskriptionen laufen vom 04. Juli biszum 21. August – online unter www.claudiana.bz.it Im neuen akademischen Jahr starten sieben neue Studiengänge an der Claudiana:sind für dievorgesehen,für, und 15 Studienplätze fürDer Bedarf an KrankenpflegerInnen ist größer denn je! Daher soll in Bruneck ein Pilotprojekt starten, um künftig auch im Raum Pustertal den Zugang zu diesem Studium zu erleichtern.„Erfahrungen aus anderen Ländern, wie z.B. Norwegen zeigen, dass wohnortnahe Ausbildungsmöglichkeiten speziell in ländlichen Gemeinden gut angenommen werden. Die Absolventen treten oftmals vor Ort ihre Arbeit an und dadurch gibt es auch mehr Fachkräfteim Land“, weiß Dr. Phil. Franco Mantovan, Studiengangsleiter des Laureatsstudiengangs “Krankenpflege„ an der Claudiana, der das Pilotprojekt initiiert hat.Vorgesehen ist, dass Studierende im ersten Semester die Krankenpflege-Ausbildung ab Herbst 2022 teilweise an einer Außenstelle in Bruneck absolvieren können und vor Ort voneinem professionellen Tutor unterstützt werden. Zweimal wöchentlich, sowie am Semesterende sind Lehrveranstaltungen beziehungsweise Aktivitäten am Hauptsitz in Bozen vorgesehen. Die Prüfungen finden ebenfalls in Bozen statt, während das klinische Praktikum an allen Claudiana-Standorten in und außerhalb des Landes absolviert werden kann.Wer mehr über das Projekt erfahren möchte, erhält alle Infos und persönliche Antworten bei einem- 5. Juli von 10:00 – 14:00 Uhr in der Eingangshalle des Krankenhauses Brixen- 6. Juli von 10:00 – 15:30 Uhr in der Eingangshalle des Krankenhauses BruneckEin Abschluss der fünfjährigen Oberschule (Matura), die Kenntnis beider Landessprachen, Freude am Umgang mit Menschen und an praktischer Arbeit, sowie Flexibilität, Teamfähigkeit, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein.Wer noch kein Sprachzertifikat hat, kann aman einem sprachlichen Eignungstest zur Einordnung der Sprachkenntnisse in Deutsch bzw. Italienisch teilnehmen. Der Aufnahmetest findet amstatt. Das Studium startet im Oktober.„Gesundheitsfachpersonen sind Menschen im Einsatz für Menschen. Mit Leidenschaft und Tatkraft, aber auch mit attraktiven Perspektiven und vielfältigen Tätigkeitsfeldern. Nach dem 3-jährigen Bachelor-Studium gibt es verschiedene Anschlussmöglichkeiten. So kann eineFachvertiefung oder eine Weiterbildung (Magister bzw. Forschungsdoktorat PhD) angestrebt werden. Ebenfalls möglich ist eine Karriere in einer Führungsposition oder der Weg in die Bildung. Fest steht, die Möglichkeiten sind absolut vielversprechend und die Nachfrage ist groß“, so der Präsident der Claudiana Prof. a.c. PD. DDr. Klaus Eisendle, Direktor Dott. Guido Bocchio und der wissenschaftliche Leiter Prof. a.c. PD. Dr Michael Mian.• Zweisprachiges Studium• Praxisnahe Ausbildung• Möglichkeit einer Auslandserfahrung (Praktikum oder Erasmus)• Persönliche Begleitung während des Studiums durch Studiengangsleiter und Tutoren• International anerkanntes Diplom einer italienischen Universität• Sehr gute Aussichten auf einen interessanten Arbeitsplatz