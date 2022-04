Weiterbildung im Umweltbereich

Foto: © Gruppo Santini

Die Kurse richten sich an junge Menschen, Fachpersonal, Berater und an Betreiber im Umwelt-, Energie- und öffentlichem Sektor, welche sich für grüne Themen interessieren. Ziel ist es, sich theoretisch-praktische Grundkenntnisse anzueignen und auszubauen. Zudem soll das Wissen über die Entwicklungen im Bereich Umwelt mit Schwerpunkt auf intelligente Städte, Kreislaufwirtschaft, Abfallwirtschaft, Wasserressourcen und wirksamen Instrumenten zur Bekämpfung des Klimawandels und der Dekarbonisierung, vertieft werden.Die Kurse finden in Präsenz oder auch online statt.Immer dann, wenn die gelernte Theorie in die Praxis umgesetzt wird, hat die Weiterbildung einen positiven Effekt erzeugt. Das heutige Lernen sollte auf der sogenannten dritten Ebene stattfinden. Dies bedeutet, dass man lernen soll, sich Gewohnheiten, Praktiken und Verhaltensweisen anzueignen aber auch abzugewöhnen. Dieses Modell wurde bereits vom polnischen Soziologen und Philosophen Zygmunt Bauman (1925-2017) erkannt.Durch Vergleichsmöglichkeiten und Aktualisierungen der einzelnen Prozessschritte können sich Kursteilnehmer wertvolles Wissen rund ums Thema Umweltdisziplin aneignen und vom Ansatz her verstehen, nicht zuletzt auch Dank der langjährigen Erfahrung der verschiedenen Dozenten.Wir laden Euch ein einen Blick auf unser aktuelles Kursprogramm zu werfen.