Gruppo Santini: Verschrottung von Fahrzeugen

Ein Fahrzeug wird in der hydraulischen Presse gepresst. - Foto: © Gruppo Santini

Von Anfang an war der Weg von Santini Marino, der dann von seinem Sohn Sergio und seinen Neffen Andrea und Mauro geteilt wurde, von Entschlossenheit und Erfahrung geprägt. Mit praktischem Sinn und Weitsicht entwickelte sich daraus ein Unternehmen, welches heute aus 5 verschiedenen Geschäftsmodellen besteht.Das oberste Ziel der Gruppe ist die, welche im Einklang zu den gesetzlichen Bestimmungen erreicht wird. Wichtig ist dabei aber auch auf seine Wurzeln und seine Heimat zu achten.Die Gruppe Santini stellt also einejeglicher Art dar: Sammlung, Transport und Bearbeitung von Siedlungsabfällen, Sonderabfällen, gefährlichen und nicht gefährlichen Material, Verwertung von Metallschrott und Papier, sowie die Verschrottung von Altfahrzeugen. Letzterer Dienst ist von enormer Bedeutung zumal in Europa jährlich über 10 Millionen Tonnen Abfall aus der Verschrottung von Kraftfahrzeugen anfallen. Seit Jahren bemüht sich das Unternehmen mit einer Reihe von Aktivitäten um das Recyceln der Abfälle aus der Verschrottung von Fahrzeugen zu optimieren.Die bisher erzielten Ergebnisse zeigen deutlich auf, dass das Engagement und die Suche nach neuen Möglichkeiten zur Verwertung der zahlreichen festen und flüssigen Abfälle, die beim Verschrotten eines Altfahrzeuges anfallen, die einzige Alternative sind, um die von der europäischen und nationalen Gesetzgebung vorgegebenen Ziele zu erreichen.Dank dieser Art und Weise der Bearbeitung von Altfahrzeugen können bis zu 85% der Abfälle, welche aus einem Fahrzeug stammen, wiederverwendet werden.Jener Anteil, welcher der Endentsorgung zugeführt wird, ist also minimal. Damit das Ziel der maximalen Verwertung erreicht werden kann, bedarf es jedoch auch der Zusammenarbeit der Fahrzeughersteller, welche mit der Wahl des Materials und der Bauteilkonstruktion eine gewichtige Verantwortung tragen. Nur durch die Verwendung von Materialien, welche eine hohe Verwertungs- und Recyclingfähigkeit aufweisen, kann später auch dementsprechend recycelt werden.Die Gruppe Santini ist die. Der Dienst, welcher an 6 Tagen pro Woche durchgeführt wird, umfasst die Abholung des Fahrzeuges, die Abmeldung beim Kraftfahrzeugamt PRA, als auch die Verwertung des Fahrzeuges selbst. Hierbei wird darauf geachtet, dass alle Abfälle der Norm entsprechend behandelt werden und somit die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich gehalten werden.„Wir glauben, dass die Förderung des „“ wesentlich ist, dafür aber integrierte Umweltpolitik und Innovationen stattfinden müssen, welche darauf abzielen das nachhaltige Umweltbewusstsein in Jedem von uns zu wecken, damit wir uns gemeinsam der Herausforderung stellen“, so CEO Mauro Santini.