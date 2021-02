Gsieser Tal Lauf findet auch in Corona-Zeiten statt

Er ist noch nie ausgefallen und dies soll auch weiterhin so bleiben. Auch in Corona-Zeiten ist der Gsieser Tal Lauf ein Fixtermin im Langlauf-Kalender. Der traditionelle Volkslauf findet am Samstag, 20. Februar und Sonntag, 21. Februar, zum mittlerweile 38. Mal statt.