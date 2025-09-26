<b>Qualitativ hochwertiger Schlaf gelingt<\/b><BR \/>-<\/TD><TD>In der richtigen Schlafumgebung<BR \/>-<\/TD><TD>Mit der richtigen Schlafhygiene<BR \/>-<\/TD><TD>Mit der richtigen Schlafunterlage<BR \/><b><BR \/>Schlafumgebung<\/b><BR \/>Umgeben Sie sich mit Naturmaterialien. Massivholzmöbel sind frei von schädlichen Chemikalien, regulieren die Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgen für ein angenehmes Raumklima.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208475_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Schlafhygiene<\/b><BR \/>Richtige Schlafhygiene kann den Schlaf verbessern. Dazu gehören<BR \/>-<\/TD><TD>Regelmäßige Bewegung bei Tag<BR \/>-<\/TD><TD>Regelmäßige Aufsteh- und Schlafenszeiten<BR \/>-<\/TD><TD>Einhaltung einer Abendroutine, z.B. Meditation, lesen, entspannendes Bad…<BR \/>-<\/TD><TD>Verzicht am Abend auf schwere Mahlzeiten, Alkohol und Koffein<BR \/>-<\/TD><TD>Vor dem Schlafengehen blaues Licht (Tablet und Smartphone) vermeiden<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208478_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Schlafunterlage<\/b><BR \/>Damit die nächtliche Erholung gelingt, brauchen wir ein Schlafsystem, welches den Körper im Schlaf unterstützt und entlastet. <BR \/>Das <b>SAMINA-Schlafsystem<\/b>, bestehend aus einem freischwingenden Lamellenrost, einer punktelastische Naturkautschukmatratze und einer anschmiegsamen Wollauflage, schafft die wesentlichen Voraussetzungen um entspannt einzuschlafen, gut durchzuschlafen und erholt aufzuwachen. Die Wirbelsäule wird optimal gestützt und die Muskulatur kann in der Nacht entspannen. Und das Beste: es besteht aus ausschließlich naturbelassenen Materialien.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/schlafgsund.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wir beraten Sie gerne<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208481_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208484_image" \/><\/div>