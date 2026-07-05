Unter der neuen künstlerischen Doppelspitze von Josef Lanz und Dirk Kaftan, dem Generalmusikdirektor des Beethoven Orchesters Bonn, wagt das renommierte Festival einen tiefgreifenden, kreativen Neustart.<BR \/><BR \/>Den feierlichen Auftakt macht am 11. Juli die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Michael Francis mit Mahlers wegweisender 7. Symphonie. Ein besonderes strukturelles Kernstück der diesjährigen Edition ist die Residenz des Beethoven Orchesters Bonn. Das Publikum darf sich auf einen spannenden symphonischen Vergleich freuen: Die Gegenüberstellung der jeweils 1. Symphonien von Beethoven (17. Juli) und Mahler (18. Juli).<BR \/><BR \/><b>Die Acts 2026 auf einen Blick<\/b><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75422941_gallery" \/><BR \/><BR \/>Neben großen Orchesterwerken wie Mahlers 4. Symphonie durch das Haydn Orchester (21. Juli) setzt das Festival auf eine sorgsam kuratierte Förderung junger Ausnahmetalente in hochkarätigen Kammermusikabenden. Ergänzt wird das musikalische Programm durch eine intellektuelle Vortragsreihe sowie ein spektakuläres Highlight auf über 2.000 Metern Höhe: ein exklusiver Austausch mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner im Reinhold Messner Haus am 19. Juli.<BR \/><BR \/><b>Highlights von 2025<\/b><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75437561_gallery" \/><BR \/><BR \/>Infos & Tickets unter <a href="https:\/\/www.kulturzentrum-toblach.eu\/de\/kulturprogramm\/gustav-mahler-musikwochen-1223.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.gustav-mahler.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330011_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330014_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1330017_image" \/><\/div>