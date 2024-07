Gustav Mahler Musikwochen Toblach: 13. – 29. Juli 2024

Die 18-jährige Geigerin Yuki Serino konzertiert mit dem Mahler Orchestra Toblach am 17. Juli. - Foto: © Christian Schneider

Das Ensemble Esperanza wird am 18. Juli zu hören sein. - Foto: © Miro Kuzmanovic

[email protected]

Foto: © Gustav Mahler Musikwochen Toblach

Am 13. Juli beginnen die Gustav Mahler Musikwochen in Toblach in der „wunderherrlichen“ Dolomitenregion der 3 Zinnen mit einem Konzert des Jewisch Chamber Orchestra Munich, das die 4. Symphonie von Mahler sowie Werke der Geschwister Mendelssohn im Programm hat. Aber neben Orchestern treten auch junge Musiker auf, die schon renommierte Wettbewerbe gewonnen und bedeutende Preise erhalten haben, und die Jugend wird gefördert.Der Pianisterhielt 2015 im Alter von 25 Jahren den renommiertenbeim, er konzertiert seitdem in den bedeutensten Konzertsälen und mit berühmten Dirigenten, und bei SONY Classical sind 7 seiner CDs erschienen. Amspielt er Werke vonKürzlich gewann die erst 18-jährige Geigerinden mit 40,000 Euro dotiertendes prestigeträchtigen, und 2023 denund das. Sie präsentiert ammit demdas beliebtevonAm 18. Juli folgt das, eine Gruppe talentierter Stipendiat:innen der Musikakademie Liechtenstein, die schon bei denausgezeichnet wurde und 2018 einenerhielt. Solist inist der 19-jährige, der u.A. 2024 denbeimgewann.stellenihrer Werke vor, die sich auf Mahlers Lied „Liebst du um Schönheit“ beziehen, aufgeführt vomund dem jungen Pustertaler Quintett. Es tritt auch dasauf, und fürgibt es einen kostenlosen(Anmeldung erforderlich).Ticketreservierungen unter www.kulturzentrum-toblach.eu +39 0474 976151Weitere Infos: www.gustav-mahler.it >> Hier zum Programm