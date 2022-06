Gustav Mahler – vom Ursprung bis in die Zukunft

Die Jenaer Philharmonie unter der Leitung von Simon Gaudenz eröffnet am 9. Juli die diesjährigen Gustav-Mahler-Musikwochen. - Foto: © Tobias Tanzyna

Das Esmé Quartett konzertiert am 15. Juli im Gustav-Mahler-Saal. - Foto: © Sihoo Kim

Am 14.7. tritt das Mahler Orchestra Toblach unter der Leitung von Sybille Werner auf. - Foto: © Max Verdoes

Zum Eröffnungskonzert des Festivals am 9. Juli präsentieren dieunter dem renommierten DirigentenMahlersmit dem berühmtenDen Auftakt des Programms bildetKomposition(2022, italienische Erstaufführung), die sich auf diese Symphonie bezieht.Mahlerswird dieses Jahr weltweit einmalig in zwei Entwicklungsstadien gegenübergestellt: Am 10. Juli erklingt die bekanntezum 30jährigen Jubiläum des Tiroler Musikschulwerkes im Rahmen eines unvergleichlichender Stiftung Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach Dolomiten mit dem Tiroler Landeskonservatorium, der Universität Mozarteum Salzburg/Außenstelle Innsbruck und den Tiroler Musikschulen unter Leitung des jungen italienischen Dirigenten. Am 14.7. präsentiert dann dasunter der Leitung voneine Rekonstruktion der, die Mahler am 20. November 1889 in Budapest alsuraufgeführt hat und danach gründlich überarbeitete und wesentliche Teile des Finales neu komponierte. Weltweit ist dies erst die dritte Aufführung dieser „Urversion“.Die Einflüsse rund um Mahler werden mitam 11.7. angedeutet. Agnes Palmisano hat mit dem Klarinettisten Maciej Golebiowski und Alexander Shevchenko am Bajan ein Programm erarbeitet, in dem Jüdisches wie selbstverständlich neben alpenländischen Jodlern, Wiener Dudlern, Liedern von Gustav Mahler und jazzigen Klängen steht. Nach der Vorführung des Dokumentarfilms „ 40 Jahre Gustav Mahler Musikwochen “ am 12.7. wird Mahlers böhmisches Umfeld am 13.7. auch vom Kammerensemble des(John Warner, Dirigent) beleuchtet. Neben einem instrumentalen Arrangement von Dvoráks „Waldtaube“ singt Mezzosopran Gabriella Noble Lieder von Dvorák, Berio, Alma und Gustav Mahler. Am 15.7. sind die 4 koreanischen Musikerinnen an der Reihe, die 2016 an der Hochschule für Musik in Köln dasins Leben gerufen haben. Esmé ist einem altfranzösischen Wort entlehnt, das „geliebt werden“ bedeutet. Es erklingen Werke von Mozart, Schubert – beide von Mahler sehr geschätzt – und seines Zeitgenossen Korngold. Lieder von Gustav Mahler in einer Bearbeitung für 16 Stimmen von Clytus Gottwald, und Carl Christian Faschs Messe zu 16 Stimmen präsentiert am 16.7. der renommierteunter der Leitung vonGleichzeitig findet am 15. und 16.7. tagsüber die Internationale Konferenzstatt, die von der Forschungsstelle Gustav Mahler in Zusammenarbeit mit der „Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach Dolomiten“ unter der Leitung von Prof. Federico Celestini, Milijana Pavlovic, Thomas Peattie und Lóránt Péteri organisiert wurde. 14 renommierte MusikwissenschaftlerInnen aus Italien, Österreich, Deutschland, Ungarn, Großbritannien und den USA referieren in englischer Sprache über Mahlers Einfluss auf die nachfolgenden Generationen von Komponierenden. Umrahmt wird die Tagung mit dem Konzert des, Dirigent) am 17.7. Auf dem Programm stehen von Mahler inspirierte Werke der jüngsten Generation Komponierender (Michele Cagol, Fabian Dudek, Sára Iván, Eva Kuhn, Paolo Notargiacomo, Hristina Šušak) und Kompositionen von Gustav Mahler in der Bearbeitung von Stefan Hakenberg. Den krönenden Abschluss des heurigen Festivals, für das Josef Lanz verantwortlich zeichnet, bildet am 22.7. dasunter der Leitung von(Solisten:). Neben Haydns Symphonie Nr. 99 in Es-Dur Hob I:99 erklingt am Ort seiner Entstehung, das Gustav Mahler 1908 während seines Sommeraufenthaltes in Toblach komponiert hat.Im Rahmen der gemeinsamen Initiative „Grand Hotel Kultursommer 2022“ ist im Foyer des Kulturzentrums die Ausstellung von Siegfried Antonello Schwendtner „Projekt Farbakkorde - malerische Extrakte aus Mahlers Symphonien“ eingerichtet.Weitere Infos: Gustav-Mahler-Musikwochen – 0474 976151 – www.gustav-mahler.it