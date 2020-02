Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung: Das sind die Highlights im März

Sternstunden im Gustelier – Kochen mit Sternekoch Peter Girtler

Family Cooking für Groß und Klein

Am Mittwoch, 3. März, ab 18 Uhr, nehmen wir Sie beim praktischen Kochworkshop mit Peter Girtler, Sternekoch in der Gourmetstube Einhorn im Romantikhotel Stafler in Sterzing, mit hinter die Kulissen der Sterneküche. Erweitern Sie unter der Anleitung des Sternekochs Ihre Kochkenntnisse, erhalten Sie wertvolle Tipps und kreieren Sie schmackhafte Gerichte aus saisonalen Zutaten. Im Anschluss wird das zubereitete 4-Gänge-Feinschmecker-Menü gemeinsam genossen. Kennen Sie das auch: alles was grün und gesund ist, wird vom lieben Nachwuchs verschmäht. Wollen Sie wissen, wie Sie dem Abhilfe schaffen? Dann sind Sie beim italienischsprachigen Familien-Workshop am Freitag, 6., und Samstag, 7. März, genau richtig! Beim Info-Nachmittag für die Erwachsenen, gemeinsam mit Ernährungsfachfrau Ivonne Daurù Malsiner, erfahren Sie ab 13.30 Uhr mehr über die Entwicklung eines gesunden Essverhaltens im Kindesalter. Im zweiten Teil wird die Kinderküche gemeinsam mit den Eltern zum Erlebnis! Zusammen mit dem Referenten Salvatore Capasso, Fachlehrer an der Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Cesare Ritz" in Meran, wird ab 9 Uhr geschält, geraspelt und gerührt. Dabei werden kreative Gerichte zubereitet und anschließend verkostet. Dem Papa einmal Danke sagen für alles was er für einen tut: an diesem besonderen Tag können Sie ihn auch gebührend verwöhnen. Das geht am besten mit einem gemeinsam mit dem Tati zubereiteten Essen. Unter der Anleitung von Sternekoch Peter Girtler kochen am Samstag, 21. März, ab 9 Uhr, Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren mit ihren Vätern schmackhafte Gerichte, wie etwa Schlutzkrapfen, Palatschinken mit verschiedenen Füllungen oder ein leckeres, gesundes Schokomousse. Verbringen Sie gemeinsam mit Ihrem Leckerschmecker einen Vormittag beim Kochen und lernen gemeinsam mit Ihrem Sprössling wie gesundes Kochen funktioniert. Auf den Spuren des „süßen Goldes". Bei einer praktischen Schulung trainieren Sie am Montag, 23. März, ab 18.30 Uhr, gemeinsam mit dem Imkermeister und Honigreferenten des Österreichischen Imkerbundes Ing. Josef Niklas Ihre Sinnesorgane. Anschließend werden Sie vom Honigsensorik-Experten mit auf eine Reise in die Welt der unterschiedlichen Honigsorten genommen. Bei einer Verkostung versuchen Sie sich an einer sensorischen Sortenvergleichung und erfahren mehr über die Grundlagen, welche dabei befolgt werden müssen. Für Genussmenschen und Honigliebhaber/innen ist diese Veranstaltung genau das Richtige. Beim italienischsprachigen Workshop am Samstag, 28. März, ab 9 Uhr, erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Tipps zum Thema Fermentierung. Gemeinsam mit Carlo Nesler, Begründer des Unternehmens CibOfficina, werden unterschiedliche Konservierungsmethoden für den Hausgebrauch aufgegriffen und umgesetzt.

