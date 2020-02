Spannende (Genuss-)Highlights bietet der Februar im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung

Brainfood: die richtige Nahrung für zwischendurch

Im Monat Februar stehen im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung in Bozen gleich mehrere Event-Highlights an: Am Mittwoch, 05. Februar findet ab 19 Uhr ein informativer Workshop zum Thema „Brainfood – die richtige Nahrung für zwischendurch“ statt. Gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin & -therapeutin sowie diplomierten Köchin, Anna Weger bereiten Sie einfache Snacks für Zwischendurch zu, die nicht nur lecker schmecken, sondern den Körper auch optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen. Dabei nehmen Sie auch die Etiketten einiger Produkte genauer unter die Lupe, damit Sie in Zukunft eine gesündere Kaufentscheidung treffen können. Das vollständige Programm und weitere Infos zur Anmeldung finden Sie hier.



Gemeinsam kochen zum Valentinstag

Ein Paar-Kochworkshop passend zum Valentinstag erwartet Sie am Samstag, 15. Februar 2020 ab 14.30 Uhr im Gustelier. Schenken auch Sie Ihrem Schatz etwas ganz Besonderes! Nachdem Sie gemeinsam mit einer erfahrenen Floristin der Gärtnerei Schullian, in Bozen die ideale Deko für eine passende Atmosphäre vorbereitet haben, geht es in die Küche. Jedes Paar bereitet dort gemeinsam mit Egon Heiss, Küchenchef im Castel Fragsburg , ein magisches 4-Gänge-Menü zu, welches im Anschluss natürlich genossen werden kann. Dieses Erlebnis sollten Sie nicht verpassen. Weitere Infos und Anmeldung finden Sie hier





Den Abschluss im Februar bildet der Kochworkshop zum Thema „Schnelle, unkomplizierte Gerichte für jeden Tag“ am Samstag, 22. Februar 2020 ab 8.30 Uhr mit Manuel Ebner, Gastwirt und Küchenchef im Restaurant 1524 im Ansitz Rungghof in Girlan. Jeder kennt das: ein Vollzeit-Job, ein Termin jagt den nächsten und gleichzeitig will man sich und die Familie gut ernähren, doch die Zeit dafür fehlt oft. Erfahren Sie tolle Tipps und Tricks, wie Sie gesunde und besondere Gerichte schnell und dazu unkompliziert zubereiten können. Gemeinsam begeben Sie sich zum Einkauf, anschließend wird gerührt, gezupft, gebraten und natürlich auch in gemütlicher Atmosphäre genossen. Das vollständige Programm können Sie online nachlesen Informationen sowie die Anmeldung zu den Events und Workshops im Gustelier finden Sie online unter www.gustelier.it . Oder folgen Sie uns auf Facebook oder Instagram

som