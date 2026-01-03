Die besondere Eventlocation entstand aus der Leidenschaft für gutes Essen, gemeinsames Genießen und inspirierende Begegnungen. Herzstück sind eine voll ausgestattete Profi-Gastronomieküche sowie die Manufaktur mit hochwertigen Haushaltskochblöcken – ideal für Kochevents, Team-Buildings und Workshops. <BR \/>Für Vorträge, Seminare und Tagungen steht die zentrale Plaza mit moderner Videowall und professioneller Veranstaltungstechnik zur Verfügung, die sich bei Bedarf auch in einen stilvollen Speisesaal verwandeln lässt. So verbinden sich konzentriertes Arbeiten und kulinarischer Genuss auf einzigartige Weise.<BR \/><BR \/><b>Neugierig geworden?<\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.gustelier.it\/de\/galerie\/events" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Gustelier<\/a> lädt ein zum Entdecken – für einen Lokalaugenschein oder ein unverbindliches Angebot einfach melden.<BR \/><b><BR \/>COOLinarisch – der Gustelier-Podcast für alle, die Essen und Trinken lieben<\/b><BR \/><BR \/>Ergänzt wird das Angebot vom Gustelier durch den 14-tägig erscheinenden <a href="https:\/\/www.gustelier.it\/de\/genussjournal\/coolinarisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Podcast<\/a> COOLinarisch, der Menschen und Themen aus der kulinarischen Fachwelt in den Mittelpunkt stellt. Spitzenköchinnen und -köche, Hüttenwirt:innen und Gastgeber:innen erzählen offen von ihrem Weg, von Leidenschaft, Herausforderungen und dem Alltag hinter den Kulissen.<BR \/><BR \/>Ein besonders eindrückliches Beispiel ist das Gespräch mit Herbert Hintner. Der Südtiroler Spitzenkoch hält seit 1995 einen Michelin-Stern im Restaurant Zur Rose in Eppan – seit mittlerweile 30 Jahren. <BR \/>In COOLinarisch spricht er ehrlich über die Übergabe seines Lebenswerks an Sohn Daniel, seine Rückkehr zur bodenständigen Küche im Gasthaus Platzegg und die Dynamiken eines Familienbetriebs. Ein Gespräch über Vertrauen, Veränderung und den Mut, Platz zu machen für die nächste Generation.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252965_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung<BR \/>Schlachthofstraße 59<BR \/>39100 Bozen <BR \/><BR \/>Tel. 0471 317 777<BR \/>E-Mail: info@gustelier.it<BR \/>Web: <a href="https:\/\/www.gustelier.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.gustelier.it<\/a>