Gut (aus-)gerüstet auf die Piste

Die Sicherheitskampagne „Ich habe Spaß – ganz sicher!“ wird von der bekannten Moderatorin Silvia Fontanive begleitet. Am 29. Jänner findet die Kampagne am Klausberg statt. - Foto: © Silvia Fontanive

Die zwei Skigebiete Klausberg und Speikboden mit den Dorfliften Weißenbach und Rein in Taufers bilden zusammen die Skiworld Ahrntal. Ein einziger Skipass ermöglicht es dir über 76 Pistenkilometer zu befahren, während 21 Aufstiegsanlagen auf einer Höhe von 950 bis 2.510 Metern dich auf den Berg bringen. Durch flächendeckende Beschneiungsanlagen garantiert die Skiworld Ahrntal 100% Schneesicherheit. Für ein sicheres Skivergnügen, bestens präparierte Pisten und ungetrübten Winterspaß sorgt ein Heer von Mitarbeitern.Es klingt erschreckend, aber tatsächlich haben Erhebungen der Skiservicetechniker im Landesverband für Handwerk und Dienstleistung (lvh) ergeben, dass 82 Prozent der Skifahrer mit Sicherheitsmängeln bei der Ausrüstung unterwegs sind. In den meisten Fällen sorgt eine schlecht eingestellte Bindung für ein erhöhtes Risiko auf der Piste.„Leider herrscht in diesem Bereich sehr viel Unwissenheit unter den Wintersportlern“, sagt Ernst Messner. Messner leitet die Ausbildungslehrgänge für Skiservicetechnik im Berufsbildungszentrum in Bruneck, ist beauftragter Experte der Berufsgemeinschaft für Sportgerätetechniker im lvh und und ist überzeugt: „Wenn die Sportler mehr über ihre Geräte und deren Funktion wissen, werden sie auch sensibler für Mängel“ – und nicht zuletzt achtsamer beim Einkauf, beim Ausleihen und bei der Wartung von Sportausrüstung.Das heißt jetzt nicht, dass alle Skifahrer zu Technikprofis werden müssen. „Aber ein kritischer Blick und im Zweifel ein Nachfragen schadet nie“, meint Ernst Messner.Worauf kommt es nun bei der Ausrüstung für Skifahrer im Wesentlichen an? Das Wichtigste ist die richtige Einstellung zwischen Ski, Bindung und Schuhen. Es ist nämlich ein Trugschluss zu glauben, dass allein das Körpergewicht für die Bindungseinstellung reicht. Auch Fahrkönnen, Schuhsohlenlänge und weitere Faktoren spielen eine Rolle. „Deshalb sollten die Skier je nach Nutzungsintensität alle 1 bis 2 Jahre mit einem elektronischen Bindungsfunktionsprüfgerät in einer qualifizierten Skiservicestation kontrolliert und entsprechend eingestellt werden“, so Messner. Notwendig sei das auch, wenn die Schuhe gewechselt werden.Nicht minder wichtig ist die regelmäßige Wartung der Bretter – etwa nach 10 bis 15 Skitagen. Und da ist es leider auch nicht mit „schnell mal Kanten schleifen und wachsen um 20 Euro“ getan. „Fragen Sie bei der Station, ob sie über ausgebildete Skiservicetechniker verfügt – dazu gibt es in Südtirol einen eigenen Zertifizierungslehrgang“, rät Ernst Messner. Denn: „Es gibt kein anderes Sportgerät, bei dem sich die richtige Präparierung und Einstellung so sehr auf das Fahrverhalten und die Sturzgefahr auswirkt wie ein Pistenski.“Alle wichtigen Infos für Verbraucher unter folgenden Links:Leitner (Seilbahnen), Prinoth (Pistenfahrzeuge) und Demaclenko (Beschneiung), Unternehmen der HTI-Gruppe, unterstützen seit Jahren die Sensibilisierungskampagne „Ich habe Spaß, ganz sicher“. „Die Nachwuchsförderung im Wintersport ist uns sehr wichtig. Dazu gehören auch diese bewusstseinsbildenden Initiativen, um den jungen Sportlern nachhaltig das richtige Verhalten im freien Gelände und auf Skipisten näherzubringen“, so Maurizio Todesco, Pressesprecher der HTI-Gruppe.Zudem sind die Technologien und Produkte der drei Unternehmen in den Skigebieten im Einsatz, angefangen von den Seilbahnen, die die sichere Erreichbarkeit des Skigebietes überhaupt erst ermöglichen. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Schneegrundlage und Pistenpräparierung. Für eine beständige Schneedecke wird auf technischen Schnee zurückgegriffen, der – genauso wie Naturschnee – ausschließlich aus Wasser und Luft besteht. Er ist allerdings in der Struktur kompakter, weshalb die Pisten viel länger in einem guten und sicheren Zustand bleiben. Die Pistenfahrzeuge hingegen sorgen dafür, dass der Schnee bei der Präparierung gleichmäßig verteilt wird und Unebenheiten sowie potenzielle Gefahrenstellen auf ein Minimum reduziert werden. Sie geben den Feinschliff, damit einem sicheren Schneespaß nichts im Wege steht.