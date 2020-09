Guter Ton trotz Maske

Ob beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Arzt oder in der Schule: Menschen mit Maske sind mittlerweile ein selbstverständlicher Anblick geworden, und das wird wohl noch für eine Weile so bleiben.Die Verständigung unter Maskenträgern allerdings klappt nicht immer einwandfrei. Denn die Gesichtsmaske dämmt nicht nur die Lautstärke des Gesprochenen, sondern macht auch die Töne dumpfer, insbesondere in den sprachrelevanten hohen Frequenzen. Dies gilt übrigens nicht nur für die weithin verbreiteten chirurgischen Masken, sondern auch für dünne Stoffmasken und Schals.FFP2-Masken, die vor allem im Gesundheitsbereich verwendet werden, dämpfen den Hochtonbereich noch stärker ab. Doch auch der größere Abstand zur sprechenden Person, Plexiglaswände und die Unmöglichkeit, von den Lippen des Sprechers abzulesen, können das Verstehen erschweren.Kommt unter solchen Bedingungen noch ein Hörverlust dazu, ist es den davon Betroffenen nahezu unmöglich, das Gesprochene zu verstehen. Das kann zu einem erheblichen Problem werden.Während die Wahrnehmung der Lautstärke zu Beginn einer Altersschwerhörigkeit noch uneingeschränkt sein kann, sind viele Menschen in fortgeschrittenem Alter von der so genannten Hochtonschwerhörigkeit betroffen. Das fehlende Sprachverständnis führen sie häufig irrtümlich darauf zurück, dass die Gesprächspartner undeutlich sprechen. Gesichtsmasken stellen dann ein zusätzliches Problem dar, weil sie das Hochtonverstehen noch mehr einschränken und andere Behelfe ausschließen, wie etwa das Ablesen von den Lippen, um fehlendes Sprachverstehen zu kompensieren. Wer sich dann Wörter und Sätze häufig wiederholen lassen muss und das Gefühl hat, weniger zu verstehen als vor der Maskenpflicht, sollte einen Hörtest machen. Wird ein Hörverlust festgestellt, sollte eine Hörsystemversorgung unbedingt in Betracht gezogen werden.Moderne digitale Hörsysteme verstärken Klänge nicht einfach nur, sondern passen sich vielmehr automatisch an jede Hörumgebung an und heben Sprache gezielt hervor. Sie erleichtern auch die Lokalisierung der Klänge und verbessern dadurch das Richtungshören, was sich wiederum positiv auf das Sprachverstehen auswirkt.Hörsysteme können aber auch vom Hörakustiker zusätzlich individuell an deutlich veränderte Hörumgebungen angepasst werden. Somit hat der Nutzer die Möglichkeit, in bestimmten Situationen, etwa wenn eine Person hinter einem Mund-Nasen-Schutz undeutlich zu verstehen ist, die Lautstärke des Gesprochenen extra zu verstärken. Auf diese Weise können Hörsystem-Träger ihre soziale Teilhabe auch in den genannten schwierigen Hörsituationen mit Maske erhalten und steigern.Aufladbare Hörsysteme sind immer mehr gefragt. Aus gutem Grund: Es genügt, die Hörsysteme über Nacht in die Ladestation zu legen. Die vollständige Hörleistung ist dann den ganzen darauffolgenden Tag garantiert, dank des zuverlässigen Lithium-Ionen-Akkus. Das kommt vor allem jenen Nutzern zugute, die sich generell mehr Anwendungskomfort von ihren Hörsystemen erwarten und speziell mit dem Batteriewechsel nicht gut zurechtkommen. Erhältlich sind auch Hörsysteme, die mit Akku- und Batteriebetrieb gleichermaßen funktionieren.Interessierte können die neuen Hörsysteme 30 Tage lang bei Zelger Hörexperten Probe tragen.Tel. 800 835 825

