Haben Sie bereits Ihren Stromanbieter gewechselt?

Kennen Sie Ihren Stromtarif und wissen Sie, wieviel Sie für Ihren Strom bezahlen? Werfen Sie einen Blick auf Ihre Stromrechnung, um dies herauszufinden.





Zurzeit steigen die Energiepreise und ARERA – die staatliche Aufsichtsbehörde für Energie – hebt die Strompreise an. Grund dafür ist der Anstieg der Rohstoffpreise und die Probleme in den französischen Kernkraftwerken, aus denen Italien mehr als 10 % des eigenen Bedarfs importiert.Ein guter Zeitpunkt also, den eigenen Strompreis einzufrieren. Mit Alperia Smile, dem Stromangebot mit Preisgarantie, ist dies möglich. Bei Vertragsunterzeichnung wird der Strompreis für 18 Monate blockiert, d.h. der Preis bleibt für diesen Zeitraum unverändert. Sollten Sie noch nie aktiv einen Stromtarifwechsel vorgenommen haben, ist das jetzt von besonderem Vorteil, denn er wird mit einem 60 Euro Strombonus von Alperia belohnt. Zudem ist der Strom, den Alperia seinen Haushaltskunden auf dem freien Markt liefert, grün, CO-frei erzeugt in den Wasserkraftwerken in Südtirol.Ganz einfach: Schreiben Sie uns viaan dieund Sie werden unverbindlich von einem unserer Mitarbeiter kontaktiert. Die Alperia-Kundenberater informieren und geben Auskunft, wer Anrecht auf den Alperia Strombonus hat.Wenn Sie lieber persönlich vor Ort beraten werden, können Sie in einem der neundie in ganz Südtirol verstreut sind, vorbeischauen.

