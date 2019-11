Haben Sie sich bereits den 60 Euro Strombonus von Alperia gesichert?

Jeder Südtiroler Haushalt kann seinen Stromtarif frei wählen, doch erst knapp die Hälfte der Südtiroler Bevölkerung hat davon Gebrauch gemacht. Wer seinen Stromtarif frei wählt, kann sich für den Tarif entscheiden, der am besten seinen Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen entspricht. Alle anderen bezahlen den Tarif, den die italienische Aufsichtsbehörde für Energie, Netze und Umwelt (kurz ARERA) festlegt. Der Tarif wird in diesem Fall alle drei Monate festgelegt, je nachdem wie sich der Preis am Markt entwickelt.





Bei Alperia hingegen findet der Verbraucher eine Reihe von Angeboten, unter welchen jeder frei wählen kann und die mit vorteilhaften Bedingungen verbunden sind.Wer beispielsweise gerne langfristig und sicher die Haushaltsausgaben plant, findet sich mit Alperia Smile, dem Stromangebot mit Preisgarantie bestens zu Recht. In diesem Fall wird der Strompreis bei Vertragsunterzeichnung eingefroren und für 18 Monate garantiert beibehalten, ohne Preisschwankungen ausgesetzt zu sein.Wer also noch nie den Stromtarif gewechselt hat, kann sich den Strombonus von 60 Euro von Alperia sichern. Der Strombonus ist gültig bei Abschluss des Angebotes Alperia Smile und ist ausschließlich Kunden innerhalb der Provinz Bozen vorbehalten, die von anderen Anbietern zu Alperia oder in den freien Markt wechseln.Schreiben Sie viaan dieund eine Alperia-Berater wird Sie kontaktieren und Auskunft geben, ob Sie den 60 Euro Strombonus von Alperia nutzen können.Wer lieber eine persönliche Beratung vor Ort wünscht, kann in einem der neun Alperia Energy Points, die in ganz Südtirol zur Verfügung stehen, vorbeischauen.

