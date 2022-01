Hafling: Vorzeigeprojekt für Nahversorgung

Damit wurde ein Projekt realisiert, welcheswurde – auch Dank der lokalen Investorenund. Geführt wird das Geschäft vom selbständigen Despar-Kaufmannund seinen Söhnenund. „Ein Lebensmittelgeschäft in Hafling hat für die Gemeindeverwaltung und Bevölkerung einen ganz besonderen Wert, hatten wir doch lange Zeit besonders in der Pandemie nicht die Möglichkeit vor Ort einzukaufen. Die Nahversorgung vor Ort trägt maßgeblich zur Belebung des Dorfes bei. Das neue Geschäft gibt zudem einen Impuls für die weitere Entwicklung des Ortskerns. Allen Beteiligten sei dafür herzlich gedankt, so BürgermeisterinEgal, ob als, bei Interesse an einer Geschäftseröffnung oder -renovierung stehen wir Ihnen unverbindlich zur Verfügung und beraten Sie gerne!Kontaktieren Sie uns: Robert Hillebrand Werner Nitz oder Klaus Romen

