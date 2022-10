Hair & Style – Auf zur Wahl von Südtirols Top-Friseuren

Du entscheidest mit deiner Stimme, wer letztendlich ganz oben am Siegertreppchen steht. Mitmachen lohnt sich allemal, denn die zu gewinnenden Preise können sich sehen lassen und dich mit etwas Glück in einem neuen 5-Sterne-Look präsentieren. Wir verlosen fünf Gutscheine für ein neues Haardesign deiner Wahl in einem der teilnehmenden Betriebe.Und so einfach geht’s: Auf unserer Gewinnspielseite www.shopping.st/hairstyle oder in der Dolomiten/Zett-App deinen Favoriten wählen, auf „Abstimmen“ klicken, anmelden und schon bekommt dein Lieblingssalon deine Stimme! Unser Tipp: Um deine Gewinnchancen zu erhöhen, kannst du während der gesamten Gewinnspiel-Laufzeit bis zum 3. November gleich täglich abstimmen. Die Verlosung der glücklichen Gewinner findet am 8. November statt. Wir freuen uns jetzt schon auf deine Votes.Resurrection - Bozen, Salone Madame - Neumarkt, Tom Fashion - Bozen, Enigma Hair & Barber House – Meran, Rentsch Avenue - Bozen, Salone Norma di Basso Mauro - Bozen, Habicher Friseur - Algund, Carmen Hair - Bozen, Salon Schnipp Schnapp - Welschnofen, Salon Wenter - Dorf Tirol.Alle Details und die Teilnahmebedingungen findest du auf shopping.st.