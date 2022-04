Hallo Frühling!

Cazador del Sol im Sissipark - Foto: © Kurverwaltung Meran

Das Merano Flower Festival auf der Passerpromenade - Foto: © Kurverwaltung Meran

Es ist Frühling und Meran zeigt sich in einem besonders eleganten und prächtigen Gewand. Zusätzlich zum Schauspiel, das uns die Natur per se bietet, haben fleißige Gärtnerhände der Meraner Stadtgärtnerei, Blumenbeete und Pflanzenfiguren gestaltet. Die historische Laubengasse hat sich in ein l(i)ebenswertes Wohnzimmer mit einladenden Lampenschirmen verwandelt. Hier lässt es sich herrlich in den Cafès verweilen und durch kleine Läden und Boutiquen bummeln.Unweit davon säumen 13 Bäume in einer Art „ Natur Galerie “ die Sparkassenstraße bis hin zur Landesfürstlichen Burg.Eine weitere, mehrteilige Installation, die den freudigen Frühling Spirit der Stadt Meran exzellent in Szene setzt, ist in der Galileistraße als hängender Blickfang und in zahlreichen Orten der Stadt zu entdecken. Die Rede ist von den Sonnenfängern, den “ Cazador del Sol ® “.Merans Empfehlungen zur Freizeitgestaltung stehen ganz im Zeichen der Bewegung in der Natur , des ganzheitlichen Wohlseins, der Biodiversität und Nachhaltigkeit.Mit Meran beWegt , einem weiteren Juwel in der Schatzkiste, wird eben diese Besonderheit der Bewegung in der Natur und des Verwöhnens von Körper und Geist angeboten.Ende April (22.-25. April 2022) ist es dann so weit: die Stadt zelebriert all das und noch viel mehr mit der vierten Ausgabe des Merano Flower Festival . Namhafte Pflanzenzüchter aus dem In- und Ausland zeigen ihre schönsten Exemplare und botanische Raritäten bei der Blumen- und Zierpflanzen Ausstellung.von Central Park bringt die Ausstellung „ Wunderkammer Botanika “ mit, die lebende Fossilien zeigt.Am „Flower Stage“ geht es um kulturelle und wissenschaftliche Inhalte, nützliche Gartentipps, Buchpräsentationen und Podiumsdiskussionen zu Flora, Fauna und mehr., die japanische Schriftstellerin und Autorin des Buches „Un cuore da nutrire“ tritt eine Reise an, in der es nicht nur um gastronomische Kultur des Landes der aufgehenden Sonne geht - in einem Austauschgespräch mit Sternekoch Egon Heiss,dürfen Sie auf interessante Aspekte und Geschichten gespannt sein.Zeitgleich und in thematischer Abstimmung zu den Frühlingsthemen findet im Kurhaus das Yoga Meeting (23.-24. April 2022) statt.Vier Orte in unmittelbarer Nähe der Stadt Meran tun es uns gleich - dieüberraschen Sie mit vielfältigen Angeboten und Erlebnis Momenten von März bis Juni: vom Blumenmarkt Algund , der Matineè auf Schloss Schenna, dem Partschins bis hin zumund demBesuchen Sie uns und erleben Sie selbst, was der Frühling für Sie bereithält, wir freuen uns Sie: www.meran.eu