<b>Wer verkleidet ins Kino kommt, darf sich außerdem auf eine Gratis-Portion Popcorn XS freuen.<BR \/><BR \/>Horror für Große<\/b><BR \/><BR \/>Für alle Horror-Fans stehen die Filme <b>Clayface<\/b> und <b>Other Mommy<\/b> auf dem Programm. Beide Filme sind in Italien ab 14 Jahren freigegeben und sorgen für echtes Horror-Kino.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375560_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375563_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Grusel für Kleine<\/b><BR \/><BR \/>Auch die jüngsten Kinofans kommen auf ihre Kosten: <b>Mit Shaun das Schaf – Spuk im Kürbisfeld<\/b> erwartet sie ein Halloween-Abenteuer mit jeder Menge Gruselspaß. Außerdem gibt es die Vorpremiere von <b>Wildwood<\/b>, die das Familienprogramm ergänzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375566_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375569_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sichert euch eure Tickets unter <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.cineplexx.bz.it<\/a> oder über unsere telefonische Hotline: 0471\/054550. Alle Infos zum aktuellen Kinoprogramm findet ihr ebenfalls auf unserer Website sowie auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram Cineplexx Algo | Cineplexx Bozen<BR \/><BR \/>Ob schauriger Horror oder lustiger Grusel – im Cineplexx ist für unterschiedliche Halloween-Vorlieben etwas dabei.