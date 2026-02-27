<b>Die Athesia Buch GmbH ist ein zentraler Bestandteil der Athesia Unternehmensgruppe und gilt als feste Größe im Südtiroler Buch- und Papierwarenhandel. Patrick Pircher, Leiter des Athesia Einzelhandels, weiß, dass dies kein Zufall ist: Im Verlauf ihrer langen Geschichte hat der Betrieb ein engagiertes Team, umfassende Fachexpertise und tiefes Marktverständnis aufgebaut, was den entscheidenden Unterschied macht.<\/b><BR \/><BR \/>Seit vielen Generationen bündelt die Athesia Buch GmbH ein breites Spektrum an Fachkompetenzen unter einem Dach: Von Verkaufsexperten über Verwaltungs- und Marketingfachkräfte bis hin zu Category Managern und IT-Spezialisten arbeiten die unterschiedlichsten Berufsprofile zusammen, um zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Die rund 180 Angestellten profitieren von einer traditionsreichen Unternehmenskultur, die zugleich auf Fortschritt setzt.<BR \/><BR \/><b>Von der Geschichte geprägt<\/b><BR \/>Ihren Ursprung nahm die Athesia Buch GmbH 1889, als in Brixen der Katholische Pressverein gegründet wurde. Aus diesem ging 1907 in Brixen die Tyrolia GmbH hervor, die es sich als Verlagsanstalt zum Ziel machte, Buchhandlungen und Buchdruckereien in Brixen, Sterzing und Bozen zu eröffnen.<BR \/>1920 wurden für die Tyrolia schließlich zwei Vorstände gebildet, deren rechtlicher Zusammenhang jedoch durch den Faschismus erschwert wurde. 1925 wurde der Name „Tyrolia“ verboten, woraufhin das Unternehmen in „Vogelweider“ umbenannt wurde. Noch heute spiegelt sich dieses Kapitel in der Gestaltung des charakteristischen Athesia-Logos wider.<BR \/>1936 erhielt der Händler seinen heutigen Namen. Er gewann immer mehr an Bedeutung und wurde schließlich zum Marktführer in seiner Branche. Strategische Kooperationen halfen dabei, diese Position zu halten“, erklärt Pircher. Dazu zählt die Mitgliedschaft im hds, die seit der Verbandsgründung besteht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280949_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Expansion durch hohe Nachfrage<\/b><BR \/>Durch ihren Erfolg konnte die Athesia Buch GmbH im Laufe der Zeit immer wieder um weitere Standorte erweitert werden. So wurden etwa 1920 in Bruneck, 1932 in Meran und 1957 Schlanders neue Papierhandlungen eröffnet. Mit mittlerweile 16 Filialen in ganz Südtirol wurde das Unternehmen zum Nahversorger, der die Kundschaft von der Kindheit bis ins hohe Alter begleitet.<BR \/><BR \/><b>Kundennähe stets im Fokus<\/b><BR \/>Spätestens an der Kasse wird klar, dass im Betrieb persönliche Nähe im Mittelpunkt steht. Pircher bestätigt: „Unser gut ausgebildetes Team achtet auf eine individuelle Ansprache und schafft so unvergessliche Einkaufserlebnisse in einer familiären Atmosphäre.“ Dieses vertrauensvolle Miteinander lädt dazu ein, private Geschichten und Anliegen zu teilen. Aus solchen Begegnungen erhält die Athesia Buch GmbH wertvolle Inputs, die es erlauben, die Produktauswahl gezielt weiterzuentwickeln.<BR \/><BR \/><b>Ausbau der Produktpalette<\/b><BR \/>Anfangs bestand das Sortiment nur aus Büchern. Mit den Jahren wurde das Angebot allerdings systematisch vergrößert: erst mit Papierwaren, wie Stiften, Notizblöcken, Leinwänden und Klebern, dann mit Spielwaren und Geschenkartikeln. Pircher erläutert: „Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden in jeder Lebenssituation zur Seite stehen und mit Begeisterung Bildung, Kultur und Freude in ihr Zuhause bringen.“ Damit dies gelingt, müsse man den Markt beobachten und offen für neue Entwicklungen sein.<BR \/><BR \/><b>Am Puls der Zeit<\/b><BR \/>Dank ihrer langjährigen Erfahrung kennt die Athesia Buch GmbH das Land Südtirol samt seiner Tradition und Kultur. Dieses Wissen bildet die Grundlage, um die einheimische Bevölkerung zu verstehen. Da sich Möglichkeiten und Interessen aber ständig ändern, müssen bewährte Prinzipien mit innovativen Ansätzen kombiniert werden.<BR \/>Pircher betont: „Handel ist Wandel. Unsere Geschichte zeigt, dass mit einem starken Fundament und offenem Geist, die Änderungen des Marktes mitgestaltet werden können.“ Mit starken Werten und einem neugierigen Blick im Gepäck wird das Unternehmen also auch künftig nicht vor neuen Wegen zurückschrecken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1281315_image" \/><\/div>