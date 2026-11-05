Zwei Nachbarn in Bozen brauchen einen Elektriker. Die eine sucht „elettricista bolzano“, der andere „Elektriker Bozen“. Beide finden Betriebe. Doch auf den ersten Google-Plätzen stehen überwiegend unterschiedliche Firmen.<BR \/><BR \/><b>Auf Italienisch wird bei diesen Begriffen häufiger gesucht.<\/b> Laut dem Analyseprogramm Ahrefs wird „elettricista bolzano“ in ganz Italien schätzungsweise 200-mal im Monat gesucht, „Elektriker Bozen“ rund 150-mal. Beim Hydrauliker steht es 150 zu 50. „falegname bolzano“ kommt auf etwa 50 Suchanfragen, „Tischler Bozen“ liegt unter der Messgrenze (Stand Oktober 2026). Das sind Schätzungen für einzelne Suchbegriffe, keine Gesamtzahlen für Bozen.<BR \/><BR \/><b>Auch die Google-Ergebnisse unterscheiden sich.<\/b> Rankprofi hat für Elektriker und Hydrauliker die Betriebs-Websites unter den ersten zehn Google-Ergebnissen verglichen (von Ahrefs gespeichert, September und Oktober 2026). Bei beiden Berufen tauchte jeweils nur ein Betrieb sowohl in der deutschen als auch in der italienischen Liste auf. Die Stichprobe ist klein. Sie zeigt aber: Wer auf Deutsch gefunden wird, ist auf Italienisch nicht automatisch ebenso sichtbar.<BR \/><BR \/><b>Jede Sprache braucht ihre eigene Seite.<\/b> Für <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/branchen\/handwerker?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2611-03&utm_content=handwerker" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Handwerksbetriebe <\/a>heißt das: eine italienische Seite pro Hauptleistung, mit Ortsnamen und den Worten, die Kunden eintippen, etwa „impianti elettrici a Bolzano“. Dazu ein <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/leistungen\/lokales-seo?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2611-03&utm_content=lokales-seo" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Google-Unternehmensprofil<\/a> mit Beschreibung und Leistungen auch auf Italienisch. Das garantiert keinen Platz, ist aber die Grundlage.<BR \/><BR \/><b>Der Selbsttest:<\/b> Gibt es auf Ihrer Website eine italienische und eine deutsche Seite für Ihre wichtigste Leistung? Und sind die Angaben in Ihrem Google-Unternehmensprofil vollständig?<BR \/><BR \/><b>Rankprofi<\/b> ist eine Agentur für Suchmaschinen- und KI-Sichtbarkeit in Meran und prüft kostenlos, wie gut Betriebe bei Google, Google Maps und in KI-Antworten gefunden werden: <a href="https:\/\/www.rankprofi.com\/?utm_source=stol&utm_medium=pr&utm_campaign=pr-2611-03&utm_content=home" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rankprofi.com<\/a>