Hansestadt-Harmonie im Frühherbst

Im Herzen der maritimen und nordisch-charmanten Hansestadt Hamburg befindet sich das HYPERION Hotel, gelegen zwischen Altstadt und HafenCity und unweit des Ufers der sanft strömenden Elbe. Dank eines herausragenden 4*-Niveaus fühlen Sie sich im HYPERION Hotel direkt wie Zuhause. Das kluge Raumkonzept schafft ein Wohlfühlerlebnis der höchsten Stufe – gebündelt mit atmosphärischen Lichtelementen und einem harmonischen Interieur wird ein raffiniertes Wohn- und Schlafkonzept erschaffen.Auch kulinarische Genüsse weiß das Hotel zu jeder Tageszeit zu servieren. Starten Sie Ihre Erkundungstouren durch die Hansestadt gestärkt durch ein opulentes und vitalisierendes Frühstücksbuffet. Im Restaurant Gaumenfreund werden Ihnen regionale Spezialitäten und internationale Köstlichkeiten zubereitet, stets mit Liebe und Leidenschaft zum Detail. Ein Geheimtipp für den perfekten Ausklang am Abend? Fahren Sie mit dem Aufzug hoch in die 11. Hoteletage zur Panoramabar und genießen Sie professionelle Cocktails, wählen Sie aus einer erlesenen Weinkarte und stoßen Sie auf die einzigartigen Momente des Tages an mit einem atemberaubenden Ausblick auf die Lichter Hamburgs.Der 250qm große Fitness- und Wellnessbereich schafft Ihnen Entspannung und Erholung in jeder wünschenswerten Art und Weise. Vergessen Sie Alltagssorgen in der dampfenden Sauna, schalten Sie ab in der luxuriösen Whirlwanne oder beginnen Sie den Tag mit einem Workout an den hochwertigen Cardio- und Kraftsportgeräten.Entdecken Sie die herbstliche Farbvielfalt Hamburgs bei ausgedehnten Spaziergängen an der Elbe und entdecken Sie die Deichtorhallen, trinken Sie einen Cappucchino in einem der zahlreichen romantischen Cafés und erleben Sie ein unvergesslichen Wochenende. Diesen und alle anderen Deals auf Secret Escapes können Sie bis zu 8 Tage vor Reiseantritt kostenfrei stornieren.Luxuriöse Wellness in der Whirlwanne – mit Rabatten bis zu -60% bei Secret Escapes − Mehr erfahren! Entdecken Sie diesen und viele weitere Deals jetzt bei Secret Escapes – Jetzt kostenlos anmelden und Mitglied werden!

som