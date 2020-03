Heimatlich, herzlich, familiär: die privaten Vermieter Südtirols

„Seit der ersten Stunde sind wir bei der Angebotsgruppe Südtirol Privat und fühlen uns dort sehr gut aufgehoben. Wir brauchen uns nicht mehr um andere Werbeschaltungen umzusehen. Unser Haus ist stets gut gefüllt“, berichtet Maria Dosser, die mit ihrem Mann das Haus Hohenrain in Schenna 31 Jahre lang geführt hat, bevor der private Familienbetrieb an die Tochter übergeben wurde. „Gerade wir „Kleinen und Feinen“ brauchen einen starken Partner, der unsere Anliegen gebührend vertritt“, weiß Frida Karlegger Oberhammer von den Apartments Eden in Aufkirchen. Diesen findet die Gastgeberin im Verband der Privatvermieter Südtirols (VPS), der die erste Anlaufstelle für Südtiroler Privatvermieter ist.Der Verband hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Interessen der Privatvermieter bestmöglich zu vertreten. Anbieter einer privaten Urlaubsunterkunft profitieren von der Mitgliedschaft im VPS in vielfacher Hinsicht. Die Mitgliedsbetriebe werden in der Öffentlichkeitsarbeit des Verbands vertreten, sind auf der Webseite, in den sozialen Medien und im Printkatalog präsentiert. Außerdem genießen sie Zugang zu Beratung und Betreuung in allen betrieblichen Bereichen: Buchhaltung, Steuererklärung, Abwicklung von Beitragsgesuchen und viele mehr. Sogar eine erfolgs- und suchmaschinenoptimierte Onepage-Webseite für den Betrieb ist beim VPS erhältlich – um die Einrichtung der Seite kümmert sich das Online-Marketing des Verbands, es müssen nur noch die Anfragen der interessierten Gäste beantwortet werden.Als Privatvermieter bieten Sie Urlaub in Südtirol von seiner schönsten Seite: behaglich und unverfälscht in privater Atmosphäre, bei herzlichen, bodenständigen Gastgebern. Dort, wo Südtirol heimatlich, familiär und ursprünglich ist, stehen zahlreiche Ferienzimmer und Apartments für Reisende aus aller Welt bereit. Wir setzen uns dafür ein, auf diese Angebote aufmerksam zu machen.Auf der Plattform Südtirol Privat finden interessierte Gäste nicht nur den passenden Urlaubsort für ihre nächste Reise, sondern auch viele kulinarische Ideen sowie sportliche und kulturelle Freizeittipps für ihren Aufenthalt. Ein Service, der sich für Sie als Vermieter auszahlt!

