Die Veranstaltung bietet ein abwechslungsreiches Programm für Technikinteressierte, Familien und Ausflügler gleichermaßen. Ein besonderes Highlight sind die Helikopterrundflüge, bei denen Besucher die Bergwelt des Ahrntals aus der Vogelperspektive erleben können.<BR \/> Darüber hinaus werden zahlreiche Baumaschinen sowie Geräte aus der Forsttechnik präsentiert, ergänzt durch Vorführungen, die Einblicke in moderne Arbeitsweisen geben. Auch für Unterhaltung abseits der Technik ist gesorgt: Ein Kinderprogramm mit Hüpfburg sowie eine Bewirtung vor Ort machen den Event zu einem attraktiven Ausflugsziel für die ganze Familie. Austragungsort ist Weißenbach Außertal 27 im Ahrntal in Südtirol, wo Besucher einen spannenden und vielseitigen Tag erwarten dürfen.<BR \/><BR \/><b>Veranstaltungsdetails im Überblick<\/b><BR \/><b>Datum:<\/b> 2. Mai 2026<BR \/><b>Uhrzeit:<\/b> ab 10:00 Uhr<BR \/><b>Ort:<\/b> Weißenbach Außertal 27, Ahrntal (Südtirol)<BR \/>V<b>eranstalter:<\/b> Brunner & Leiter GmbH \/ Transbagger GmbH