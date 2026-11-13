Mit den Alpenlandler Musikanten steht eine Formation auf der Bühne, die traditionelle Volksmusik mit frischen Ideen und eigenen Kompositionen verbindet. Ihr Repertoire umfasst sowohl überlieferte Stücke als auch selbst komponierte Melodien, die sie mit viel Spielfreude und ihrem eigenen, unverwechselbaren Stil interpretieren. Mit Instrumenten wie Klarinette, Flügelhorn, Posaune, Tuba, Ziehharmonika und Harfe schaffen sie einen abwechslungsreichen Klang, der die Tradition respektiert und zugleich neue musikalische Akzente setzt.<BR \/><BR \/>Eine wunderbare Ergänzung dazu bilden die Citoller Tanzgeiger aus der Steiermark. Tief in der regionalen Musiktradition verwurzelt, begeistern sie mit ihrer lebendigen, spontanen Spielweise. Ihr Repertoire reicht von Ländlern, Walzern, Polkas und Märschen bis hin zu Liedern und Jodlern. Mit Geige, weiteren Streich- und Blasinstrumenten, Harmonika und Gesang bringen sie die Atmosphäre traditioneller Tanzböden und geselliger Feste auf die Bühne.<BR \/><BR \/>Herbischt.klong bietet Musiker:innen und Publikum die Gelegenheit, die Vielfalt einer lebendigen Musiktradition hautnah zu erleben. Im Mittelpunkt stehen nicht nur Melodien und Rhythmen, sondern auch Gemeinschaft, Begegnung und der Austausch zwischen Jung und Alt. <BR \/><BR \/><b>Termin: Samstag, 14. November 2026, ab 19:30 Uhr<BR \/>Ort: Gustav-Mahler-Saal, Kulturzentrum Toblach<BR \/>Ticket- und Tischreservierungen unter 0474 976151<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377954_image" \/><\/div>